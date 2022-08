Meghan Markle es señalada por hacer a un lado al príncipe Harry

El próximo 25 de agosto se cumplirán 25 años de la trágica muerte de Lady Di tras sufrir un aparatoso accidente en París mientras era perseguida por varios paparazzi. Ante esto, surge una columna de la periodista Amanda Platell, cuya vida inspiró la serie The Newsreader, en la que escribió un texto en el que se compadeció por Harry, duque de Sussex.

“No puedo creer que lo esté diciendo pero lo siento por Harry. Se convirtió en un actor secundario en The Me-Me-Meghan Show, eclipsado por la ambición de su esposa. Nunca pensé que diría esto; pero siento pena por Harry”, fue una de las partes que más llamó la atención del texto de la periodista australiana sobre el podcast que lanzaron Meghan Markle y el príncipe Harry en Spotify, que tiene por nombre Archetypes; la reconocida columnista consideró que debería llamarse It’s All About Meghan or Am I Not Fantastic?

Meghan Markle decepcionada de la realeza británica por el trato para con sus hijos

Tras la polémica opinión, surgió la pregunta: ¿Meghan está haciendo a un lado al príncipe Harry?

Platell puntualizó que durante el podcast “lo más notable fue la casi ausencia de Harry del programa”, que está semana tuvo la participación de Serena Williams.

“En el podcast de una hora, Harry sólo tuvo un cameo de 30 segundos. Mientras estaba en las sombras, su esposa preguntó con fingida sorpresa: ‘¿Quieres venir a saludar? ¡Mira quién acaba de aparecer! De hecho, la única persona que parece estar siendo empujada aquí es el esposo de Meghan: el nieto de la reina (Isabel II), sin el cual la actriz de televisión menor no tendría una plataforma global para sus agravios de autocompasión”, escribió Platell.

La periodista criticó la manera de figurar de Meghan a costa de la imagen del nieto de la reina Isabel.

“Harry tiene un papel aparentemente subordinado. Hay rumores de que la portada de las próximas memorias de Harry sobre su horrible vida como miembro de la realeza presenta una imagen no sólo de él, como era de esperar, sino también de Megs”.

William y Harry, ¿unidos por Lady Di?

Para finalizar, la propia Amanda Platell habló sobre la separación que hay entre los hermanos William y Harry.

“Hubo un tiempo en que Harry era uno de los miembros de la realeza más queridos. Ahora, cuando el señor y la señora Sussex vengan a Gran Bretaña, escuchamos que no tiene planes de reunirse con William. Es trágico: estar separado de tu hermano: tus hijos no conocen a sus primos”.

