Victoria Ruffo: ‘algunas personas me dicen que ya no llore tanto’

La primera actriz Victoria Ruffo se ha convertido en uno de los rostros más queridos en la televisión, por su gran número de personajes que han marcado la historia de las telenovelas en México. Ahora, la primera actriz vuelve a protagonizar Corona de lágrimas 2, la segunda parte del melodrama que salió en 2012.

“Hay muchos personajes que han marcado mi carrera, evidentemente es una novela que marca la historia, porque nunca había pasado que 10 años después se hiciera una secuela, una segunda parte, es la primera vez que me pasa, donde podemos estar la mayoría de los personajes”, dijo la actriz.

Victoria Ruffo, de 60 años, señaló que si algo ha tratado de defender a lo largo de sus proyectos en la televisión es el tema de la familia.

“Refugio es un personaje que habla mucho de la unión familiar, casi todos mis personajes hablan sobre la madre y sus hijos, ahora es una mujer que da la vida por ellos, que sufre con ellos y que quiero verlos triunfar. Toda esta novela va dirigida a las familias mexicanas”, agregó.

[ Así se vivió la fiesta Takis De Todo Mucho ]

La primera actriz mexicana, que ha representado a mujeres abnegadas, sumisas, también asume los comentarios sobre sus personajes que derraman gran cantidad de lágrimas.

“Algunas personas me dicen que ya no llore tanto en las telenovelas, que los meta en cintura (hijos ficticios); mientras que otros me comentan que lloro muy rico, sabroso y quieren verme llorar. Muchas mujeres se identifican, yo hago novelas para que la gente se entretenga y se identifique con lo problemas de los personajes; al final, decir que si ella pudo levantarse nosotros también podemos. Aunque no lo crean, hay mensajes hacia la superación de la mujeres, sean madres, esposas o amigas, eso he tratado de dar en la mayoría de los personajes, que después de tanta lloradera puedan llegar a las alegrías”, puntualizó.

En Corona de lágrimas 2, participan Victoria Ruffo, Alejandro Nones (Patricio), Mane de la Parra (Ignacio) y José María Torre (Edmundo). José Alberto Castro, narra la evolución de la historia después de 10 años.

Además, vuelven actores como Ernesto Laguardia, Maribel Guardia, Arturo Carmona, África Zavala, Lola Merino, Raquel Garza y Ulises de la Torre.

Corona de lágrimas 2 e estrena en México. (Foto: Cortesía Televisa.)

Ernesto Laguardia regresa como Rómulo

Han pasado diez años desde que Rómulo Ancira fue puesto en prisión debido a los crímenes que cometió, desde entonces, la familia Chavero ha sorteado la vida y sobrellevado las consecuencias de sus buenas y malas decisiones.

“Rómulo viene más malo que nunca, pero también muy simpático. Estos 10 años hubo mucha demanda por hacer la parte dos y que bueno qur regresa. Pero mi personajes viene peor que nunca (risas)”, compartió Ernesto Laguardia.

¿Cuándo y dónde se estrena Corona de lágrimas 2?

29 de agosto, a las 18:30 horas, de lunes a viernes por Las Estrellas.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: