Bárbara Rebolledo reveló detalles de supuesto“mechoneo” con Karen Doggenweiler por Felipe Camiroaga

“Han pasado muchos años, ¿con el tiempo han conversado?”, le pregunta Julio César Rodriguez a la periodista y ex constituyente Bárbara Rebolledo por su actual relación con Karen Doggenweiler. Esto se pudo ver en un adelanto extraordinario del programa Pero con respecto (CHV), conducido por JC y al cual tuvo acceso Página 7.

Barbarita, como era conocida en los tiempos en que trabajaba en TVN, respondió sin tapujos: “No tuvimos una relación fácil (con Karen), yo te diría que es con la única persona que no tuve una relación normalmente laboral”, señaló.

Sus palabras tienen que ver con un antiguo cahuin farandulero que incluso apareció en la biografía del recordado Felipe Camiroaga que fue escrita por la periodista Cecilia Gutiérrez.

Los rumores de la época aseguraban que Doggenweiller acusó a la ex Constituyente Rebolledo de haberla agredido físicamente -tipo “mechoneo”- en los pasillos del canal TVN. Por los celos que le provocaba su cercanía con Felipe Camiroaga, su pololo de entonces. Sin embargo, todo esto nunca se pudo comprobar y fue desmentido por la misma biografía del fallecido animador.

Por eso, Bárbara Rebolledo no se escapó de la preguntas que JC Rodríguez le hizo acerca de ese sabroso impasse que tuvo con la animadora Karen Doggenweiler, algo que aún no se ha solucionado, afirmó la misma entrevistada con el animador de Contigo en la Mañana.

Por eso ahora Bárbara Rebolledo planteó lo siguiente cuando le preguntaron si siempre fue distante la relación entre ellas:

“No siempre fue así. Al principio, cuando nos conocimos, teníamos súper buena onda, después ya la cosa no fluyó(...). Lamentablemente, apareció una nota en prensa, cuando la farándula estaba súper pesada, diciendo que yo la había mechoneado”, agregó la periodista, indicando que Karen es quien debe aclarar la situación.

“Ella no lo salió a desmentir, que era lo que yo había solicitado, y la verdad es que nunca hemos hablado. No salió a desmentirlo públicamente, hubo un silencio de su parte”, afirmó la periodista y dejó la pelota dando bote.

Bárbara Rebolledo también se refirió a su paso por la Convención Constitucional, órgano que estuvo a cargo de redactar la propuesta de nueva Constitución, que tendrá su votación el próximo 04 de septiembre.

“Ahora no quiero nada de política. A mí lo que más me gusta es la televisión. Hoy día es poco probable que pueda volver a un canal de televisión, las periodistas de derecha están out y si no, las censuran rapidito”, concluyó.

La próxima edición de Pero Con Respeto, que contará con la participación de Bárbara, saldrá por CHV el martes 30 de agosto, ya que el lunes en la noche serán transmitidos los MTV Awards.