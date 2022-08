“Ella boicoteó mi plato”: participante se despidió con fuerte acusación tras eliminación en El Discípulo del Chef

Un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef se emitió la noche del domingo por las pantallas de Chilevisión. En el espacio, una nueva participante fue eliminada, la cual lanzó duras acusaciones en el momento del adiós.

En la competencia por la inmunidad, en donde debieron realizar preparaciones de comida peruana, el equipo verde fue el que logró llevarse la victoria.

De esta manera, los equipos azul y rojo lucharon en el duelo por la permanencia, siendo el team comandado por la chef Carolina “China” Bazán el que perdió.

La nueva eliminación

Tras esto, se confirmó que la nueva eliminada de El Discípulo del Chef era Marisol Piérola.

“No quería abandonar, se fue el sueño. Duré varios capítulos, pero quería llegar más lejos”, partió diciendo.

Luego de esto, Natalia Duco dedicó palabras a la exconcursante de Bake Off.

“Si bien el paso de Marisol tuvo altos y bajos en el sentido de su potencia de emociones que tiene, desde lo personal solamente admiración porque es una mujer muy fuerte que ha sacado adelante a su familia”, indicó.

La fuerte acusación de Marisol

Posteriormente, Piérola lanzó una fuerte acusación contra Natalia Duco en las entrevistas individuales.

“Siento que me jugaron mal, yo le dije a Natalia que no le echara más sal y le siguió echando sal, y nunca pensé que la que consideraba como amiga, le iba a echar tanta sal a la comida”, expresó.

“Ella boicoteó mi plato, quería echarme junto con todos. ¿Por qué crees que yo abracé al equipo rojo y no a ellos?”, manifestó Marisol.

Además, aseguró que “están todos contentos, todos felices, querían echar a la Marisol, que les hacía taco, pero ya me fui”.

Por último, Marisol indicó que “los que yo pensé que me iban a defraudar, no me defraudaron, sino que fue mi propia amiga. Pero bueno, así es el juego”.