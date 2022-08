“Es una mentirosa”: José Antonio Neme arremete contra Alejandra Valle tras polémico acto en Valparaíso

José Antonio Neme criticó este lunes en el matinal de Mega Mucho Gusto a Alejandra Valle, la animadora del evento de Apruebo Transformar en Valparaíso, en donde la agrupación Las Indetectables realizó un acto de connotación sexual con la bandera chilena, el cual recibió una condena transversal.

Al respecto, el periodista se refirió a lo acontecido en el acto del pasado sábado, indicando que “parece que en ese acto había un nivel de inconsciencia, no de las transformistas o artistas, sino que de los organizadores”.

“Me pareció cobarde, me pareció poco creíble y por no decirlo, mentiroso, que ayer hasta el productor artístico del evento no sabía quiénes eran estas señoritas o artistas”, expresó.

En ese sentido, resaltó que “ni los grupos de las minorías sexuales les prestaron ni la más mínima ropa”.

“Yo creo que el acto es deleznable, no me gusta, vulnera además el artículo de la Ley de Seguridad del Estado. Eso es lo que yo opino. Pero si es así, si es un código que no compartimos, no lo suba arriba del escenario”, manifestó.

De igual manera, señaló que “estas personas no iban pasando en una micro o en un taxi, se bajaron e interrumpieron un acto. Estas personas fueron invitadas, fueron presentadas y no solamente, sino que no fueron interrumpidas en su acto”.

Tras esto, se refirió a Alejandra Valle. “La presentadora dice que no sabe o que no vio, lo que es mentira, porque es una mentirosa. Discúlpenme, aunque se enoje, porque lo que se ve en pantalla no es lo que ella dice que pasó”, afirmó.

“Lo que quiero decir es que el hilo se corta por lo más delgado y en este momento lo más delgado fueron un grupo de artistas transformistas, que además han utilizado la bandera en otros actos, que tienen una historia, que tienen un nombre además”, expresó Neme.

“La palabra ‘indetectable’, que debería haberlo sabido el productor artístico, debería haberlo sabido el alcalde que además lo promociona, debería haberlo sabido la animadora, que es tan amiga de las disidencias sexuales, pero parece que no tenía idea”, agregó.

“Indetectable es una condición clínica señorita Valle, es una condición clínica de personas que viven con VIH, que son seropositivas pero que están bajo tratamiento y que el virus producto del tratamiento antiviral se hace indetectable en sangre”, detalló el periodista.

Las palabras de Neme

Tras esto, apuntó que “yo no culpo a estos artistas, o a estos señores transformistas, no los culpo, porque ellos fueron invitados, ellos fueron convocados y ahora nadie, porque no leí a una persona ayer que dijera ‘sí, ellos son parte de la periferia social, esta es una forma legítima de protesta, son parte de los grupos marginados, ultrajados, en fin””.

“Yo no estoy de acuerdo, pero como yo no estoy de acuerdo, no los invito a mi cumpleaños, ni los invitó a celebrar a mi casa nada, porque no estoy de acuerdo con el tipo de acto. Pero que el productor artístico diga que no tenía idea es de una cobardía. Es hacer pagar a tres artistas callejeros o en fin, una responsabilidad que no es totalmente de ellos”, aseguró.

“Entonces, ¿De qué espacio estamos hablando? ¿De qué inclusión? Si uno comparte un código de protesta, si uno comparte un código de relación, si uno comparte una forma de protesta, uno la acompaña y la justifica hasta el final. Pero aquí salieron como ratas, todos. Cada quien se salvaba en el siguiente tuit”, concluyó José Antonio Neme.