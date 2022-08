Hasta Taylor Swift se sacudió: Ryan Castro pisoteó a J Balvin en su propia presentación

(Theo Wargo/Getty Images for MTV/Paramount G)

Los Video Music Awards 2022 de MTV estuvieron por lo alto, y sin duda alguna la cuota urbana y colombiana estuvo presente en este importante evento que celebra la innovación en materia de videos musicales.

Para esta oportunidad, dentro del repertorio de nominaciones hacían presencia importantes nombres del genero urbano en la región, como lo son Rosalia, Karol G, J Balvin, Bad Bunny y Anitta.

Otra forma en la que la cadena de MTV le ha dado mucha más visibilidad a los artistas latinoamericanos es con sus presentaciones en el show, y a parte de Anitta, quien hizo su performance de su más reciente éxito ‘Envolver’, Ryan Castro y J Balvin tuvieron la oportunidad de interpretar su más reciente sencillo “Nivel De Perreo”.

Y a pesar de que la canción puso a perrear a todos los asistentes del show, incluso a la mismísima Taylor Swift, no fue por Balvin qué la gente disfrutaba de esta presentación.

El desempeño de J Balvin en su presentación volvió a dejar mucho que desear

Las críticas no tardaron en llegarle al controversial colombiano, ya que no es la primera vez que deja bastante mucho que desear en sus puestas en escena. Desde el festival Estereopicnic 2022, se ha dicho de lo mal que ha venido el desempeño de J Balvin. Por eso, en redes sociales se lo recordaron, argumentando que ya es hora de que lo dejen de invitar a cantar a premiaciones ya que sus presentaciones son ‘de las mas aburridas’.

“Cuando no J Balvin llevando el machismo y sexualizar a las mujeres Y eso es lo que representan a los latinos”, “A quien se le ocurre poner a J balvin después de Blackpink, literal quedamos como payasos”, “lo que hizo j balvin ME DA VERGÜENZA”, o también “Hagamos como que si ese perfomance nefasto de J Balvin nunca existió.”, entre muchos más.

quiten a J Balvin de mi pantalla por favor que asco de canción #VMAs — j (@positionszstan) August 29, 2022

La música de J Balvin si que está más vencida que la leshe. #VMAs — jayjay (@jayjayjosejose) August 29, 2022

Mi cara después de ver que ponen a J Balvin después de tremenda presentación de BlackPink #VMAs pic.twitter.com/TKJVgSsHad — Once upon a Time A Bitch (@LaloMartinez_4) August 29, 2022

Pero Ryan Castro si puso a perrear hasta a Taylor Swift

No todo estuvo perdido, ya que el dueño de la canción, Ryan Castro, si logró cubrir los enormes huecos que no llenó J Balvin y su parte en la presentación puso a bailar a todo el recinto, tanto así que hasta Taylor Swift fue captada en video disfrutando de la pista de reggaetón, y esto no paso por inadvertido ante las redes sociales, quienes estuvieron listos para hacerle todo tipo de memes a la exitosa artista por este inesperado momento.

“Nunca pensé ver a Taylor Swift chingandose una cerveza mientras perrea con una canción de reggaetón pero lo amo”, “me veo tranqui pero no he dejado de reproducir el video de taylor moviendo el culo con la presentación de j balvin es hipnotizante dios tráeme una así o nada”, o también “Taylor Swift bailando el reggaetón de Ryan Castro y J Balvin. Surreal.”, entre muchos más, reaccionando ante la viralidad de este video.

taylor viendo la presentación de j balvin pic.twitter.com/RRRMnqLL9R — Lara Nahuelhual💋🧣 (@NahuelhualAime) August 29, 2022