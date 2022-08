“Lloré mucho”: la emoción de José Alfredo Fuentes tras recordar la muerte de su padre en De Tú a Tú

La noche del domingo se emitió un nuevo capítulo del programa conducido por Martín Cárcamo, De Tú a Tú. En el espacio de Canal 13, el animador conversó con José Alfredo Fuentes, quien abordó diversos momentos de su vida y de su carrera profesional.

En ese marco, el cantante y animador se emocionó al hablar sobre la prematura muerte de su padre a causa de un cáncer de páncreas.

“¿Tu papá a que edad falleció Pollo?”, le consultó Cárcamo. “Muy joven, a los 48 años. Yo cumplí 8 el año 55 el 25 de octubre y mi viejo se muere el 8 de diciembre”.

“El último y el penúltimo año yo si recuerdo los dolores de mi viejo. Murió de cáncer al páncreas”, indicó.

En ese sentido, afirmó que “me acuerdo de verlo pasearse mucho por la pieza y por el pasillo con unos dolores terribles”.

“Recuerdo una anécdota, de una vez que me tomó los puños y se los puso aquí en sus ojos y mis manos quedaron mojadas. Me llamó la atención por qué se mojaron las manos si yo tenía puesto los puños en los ojos de mi papá. Debió haber estado llorando y no quería que yo lo viera, pensando que ‘ya no voy a ver más a este cabro’”, relató.

“Siempre lo sentí presente”

“Yo lloré mucho cuando me dijeron, a pesar de la edad, si lloré con mucha pena porque entendía lo que era la muerte, que no lo iba a ver más”, señaló.

Por último, José Alfredo Fuentes indicó que “sentí que me hizo mucha falta, pero siempre lo sentí presente. Cuando ya empiezan a pasar cosas en mi vida, que se empiezan a abrir los caminos para hacer una vida artística, sentía que alguien estaba moviendo el puzzle, hasta el día de hoy”.