¿Qué pasará en la vida de Shakira luego de su separación con Piqué?, esto predijo un astrólogo

Gerard Piqué no solamente es conocido por ser uno de los jugadores más simpáticos y talentosos del mundo, sino por su relación de más de 12 años con Shakira. Eso era hace unos meses no más, pero ahora los dos famosos están pasando por tremenda pelea legal por su separación. A pesar del tensionante momento, Piqué ya está con otra mujer y no le da miedo lo que puedan decir de él. Se le ha visto muy feliz, pero un astrólogo predijo que su relación no durará y Shakira tendrá tremendo crecimiento

Según Daniel Daza, los problemas con Shakira venían de, más o menos, tres años atrás. Las infidelidades en la relación ya eran algo normal y aceptado por la colombiana, pues desde un inicio sabía que el futbolista era una ‘alma libre’. ¿Por qué detonó todo?, al parecer habría sido porque ella se habría cansado de la situación y quería algo realmente serio y lleno de compromiso porque no quería que sus hijos crecieran en ese ambiente. Además, reveló que la vida de Shakira estaba regida por sucesos que pasaban cada 12 años:

“Por lo general hay un planeta que se llama Júpiter, que rige los ciclos de 12 años, o sea que cada 12 años Shakira tiene un cambio fundamental que le genera crecimiento, expansión, oportunidad, progreso, llegar a la cima, al éxito, a lo más alto que ella quiera llegar, y mira que los cambios más grandes que ella ha tenido son cada 12 años, hace 12 años termina con su exmarido, hace 12 años inicia con Piqué, 12 años después termina con Piqué y mira que eso le sirve para volver al hall de la fama, porque precisamente ese planeta del que estamos hablando, que es Júpiter, rige la fama y la popularidad”

Además de eso, reveló que la relación actual de Gerard con Clara no tenía futuro y solo duraría hasta principio del 2023 y que a pesar de que Shakira no esté ahorita con nadie, lo hará pronto.