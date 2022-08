Raquel Argandoña le manda advertencia a Margot Kahl a días que se integre a TVN

Aún no vuelve a la televisión y Margot Kahl ya recibió la primera advertencia y nada menos que de la “Quintrala”, Raquel Argandoña. Esto, luego que en una entrevista al diario El Mercurio, un productor de TVN asegurara que su retorno tras estar 20 fuera de pantalla, se debe a que en la actualidad no existiría la farándula, por lo cual no estaría expuesta a comentarios mala onda que ocurría años atrás.

Comentario que, al parecer, sería un craso error, puesto que según palabras de la panelistas de “Zona de estrellas” estaría muy equivocada.

“Ella no puede pensar que entrando a la televisión abierta, los programas de farándula no van a comentar de ella o no la van a criticar. Sí eso ella lo está pensando, está equivocada”, señaló a modo de bienvenida televisiva, a quien fuera la animadora ícono del matinal “Buenos días a todos” en compañía de Jorge Hevia.

El regreso

Dos décadas han pasado desde que Margot Kahl abandonó la televisión, la animadora que dejó un recuerdo imborrable en los televidentes chilenos regresará a TVN y a un programa franjeado vespertino, después del plebiscito. Según confirmó la revista Velvet y los periodistas del programa de espectáculos Me Late.

Según la información, la animadora llegó a un acuerdo y está preparando su regreso a la pantalla. De hecho, fue la misma comunicadora, quien dio la noticia a través de su nueva cuenta de Instagram @margot.kahl.

“Feliz de empezar un nuevo proyecto laboral”, escribió junto a una foto personal.

Días después, desde el mismo matinal confirmaron la noticia e informaron que volverá durante octubre a la conducción de “Hoy se habla”.

“Este es el proyecto en que quiero estar, de alto estándar”, dijo la conductora, en palabras del periodista.