La historia de amor de Juan Gabriel con la mujer con quien tuvo a sus hijos: ¿se casaron?

Juan Gabriel fue uno de los cantantes más icónicos e importantes de México, que, aunque han pasado 6 años de su muerte, sigue siendo recordado por todos.

El Divo de Juárez dejó un gran legado en la música, y jamás habrá otro que lo iguale, aunque muchos han tratado de hacerlo.

Sin embargo, poco se sabe de su vida personal, específicamente de sus amores, y sus hijos, que en total tuvo cinco , pues el cantante siempre soñaba con una familia numerosa.

Iván Gabriel, Luis Alberto, Joan Gabriel, Hans Gabriel, y Jean Gabrie l son sus hijos, que muchos se preguntan con qué mujer los tuvo.

Juan Gabriel: la mujer con la que tuvo a sus hijos

Juan Gabriel solo tuvo a uno de sus hijos con una mujer, pues a los otros cinco los adoptó, y compartió sus bienes y riquezas con todos.

Fue Laura Salas, la mujer con quien tuvo a su hijo Iván Gabriel Aguilera a través de una inseminación artificial, y desde los 80, ella se convirtió en la madre adoptiva del resto de sus hijo.

Laura fue su gran amiga y compañera, además que era hermana de Jesús Salas, quien fue el mejor amigo del cantante.

Por eso, Juan Gabriel pactó con ella para tener a su único hijo de sangre, no había amor de pareja, solo amistad, y además puso la condición que el pequeño no estuviera relacionado con el mundo del espectáculo.

Cuando el cantante falleció, los medios le preguntaron a Laura si tenía contacto con él a lo que ella respondió que sí.

“Claro que teníamos contacto con él, era el padre de mis hijos, siempre teníamos contacto y él estaba al pendiente”, aclaró la mujer.

Sin embargo, el cantante, se casó con una mujer, y no fue la madre de sus hijos, fue con Natalia Baeza, pero se trató de una fotonovela.

“Nos casamos. Con azares y de blanco, era el vestido de una sobrina de él, que me lo prestó, porque no teníamos ni para el vestido. Fue una fotonovela que hicimos en los 80′s y él me dijo: ‘Fue la única vez que me casé, y fue de mentiritas”, reveló Natalia para una entrevista en el programa ‘De primera mano’.

Aunque mucho se habló de las preferencias sexuales de Juan Gabriel, y se le relacionó con diferentes hombres, él confesó en diferentes oportunidades que su gran amor fue una mujer.