“Me da pena dejarla solita”: Gala Caldirola vive sensible momento en El Discípulo del Chef

La noche del martes se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión. En el espacio, se vivió un sensible momento luego que Gala Caldirola no pudiera aguantar las lágrimas y contara que su hija se encuentra enferma.

“Se levanta y me dice: ‘¿Por qué no estás cuando me despierto?’”, relató la participante.

Ante este hecho, el chef Ennio Carota le consultó sobre qué pasaba.

“Mi hija está con bronquitis, y está mal y me da pena dejarla solita”, expresó la española.

Posteriormente, Gala señaló que “hoy es un día un poco más sensible para mi, porque mi hija está enferma y hace unos días que está así como madre, todo el mundo me entenderá, que me parte el alma tener que dejarla en casa”.

Frente a esta situación, Carota le dio la posibilidad de ausentarse de la competencia.

“Si tú necesitas ir a verla, y estar con ella, la verdad tienes toda la libertad de ir”, le indicó, agregando que “tú sabes que nuestra labor acá es protegerte y cuidarte”.

Finalmente, Caldirola decidió quedarse, manifestando que “sé que mi hija va a estar bien con su papá, va a estar muy bien cuidada y además quiero que el equipo sienta que estoy comprometida con ellos”.