“No me parece un chiste”: Viralizan discusión de Nicolás Larraín durante show en Antofagasta

Un momento no muy agradable fue el que vivió el exanimador del programa CQC de Mega, Nicolás Larraín, durante un show de comedia que realizó en Antofagasta, con su rutina de Stand up. Esto, luego que se viralizara un video en TikTok donde el, ahora, humorista, es increpado por una joven extranjera, a quien no le pareció graciosa una talla que escuchó.

En el video se ve el momento exacto en que el conductor de televisión y radio intercambia palabras con una enojada mujer que se habría molestado con un comentario de mal gusto y decidió interrumpir la presentación a los gritos al interior del pub.

“Algunas personas no entienden que esto es COMEDIA. Nada es en serio”, escribió la usuaria @pepactriz que grabó el video.

“Que le vaya bien”

“¿Se enojó por un chiste que tiré? ¿Dije algo?”, preguntaba Larraín, intentando dialogar con la joven.

“¡No me parece un chiste!”, le gritó la espectadora con acento extranjero.

¿Cuál? ¿Qué es lo que dije?”, preguntaba el animador, ante la incomodidad del público presente que sentía la tensión en el ambiente.

“Estefany, se lo digo con todo cariño y amabilidad... ¿Me deja hablar? Yo estaba haciendo mi show y Julito me interrumpió. Hágale usted, Estefany, por la vereda tropical”, bromeó Nicolás para intentar distender los ánimos, pero nadie se rio con su broma.

“¡Julito me interrumpió primero! ¡No, no me relajo!”, continúo.

Sin embargo, finalmente el público se puso de su lado y le gritó a la mujer que se retirara para que continuara el espectáculo de humor. Situación que el comunicador apoyó, diciéndole a su not fun: “Gracias, que le vaya muy bien”.