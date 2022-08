“No somos primera sintonía”: el temor de Cecilia Bolocco por estreno de su nuevo programa en Canal 13

Cecilia Bolocco manifestó su preocupación ante el estreno de su programa “Todo por ti” en Canal 13. Al respecto, la exMiss Universo se refirió a este hecho a través de un live en Instagram, en donde señaló además que no tiene conocimiento sobre la fecha en que se empezará a emitir el espacio.

“Mi programa de televisión sale pronto. Pero no sé exactamente cuándo, pero no me han querido decir, no me han querido informar”, señaló la animadora ante una consulta de un seguidora.

“Ojalá que me vean”

Tras esto, la conductora indicó que “hay que difundirlo, si no, ¿Quién nos va a ver? No ves que estamos en el Canal 13″.

“No somos primera sintonía en ese canal. No somos, digo yo, yo no tengo nada que ver con esa mala sintonía, pero bueno. Tenemos que hacer promoción”, manifestó.

“Ojalá que me vean, ojalá y si no me ven, yo les puedo contar lo que hice en los live, aunque sería muy aburrido. No, mejor vean el programa”, concluyó Cecilia Bolocco.

Revisa el live de Cecilia Bolocco