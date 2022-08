Raquel Argandoña comentó “picantísimo” momento en cumpleaños de Karol Lucero

El año 2017 el animador Karol Lucero, conocido around the world como Karol Dance, tiró la casa por la ventana y realizó una apoteósica fiesta de cumpleaños en el Casino Sun Monticcelo donde invitó a todo el yet set criollo para celebrar sus 30 primaveras. Sin embargo, hubo un pequeño detalle, muy de moda en otros países, que no fue del gusto de los famosos chilenos que lo consideraron “picantísimo”, tal como recordó Raquel Argandoña en “Zona de Estrellas”.

Se trató del polémico “body sushi”, que consistía en sacar los rolls japoneses desde el cuerpo de modelos semi desnudos, acostados sobre una mesa. Hecho que llamó la atención y fue muy comentado por considerarlo, casi explotador y algo asqueroso.

Si bien, Raquel no estuvo dentro de las invitada, donde sí asistieron Ivette Vergara y Lucho Jara, la Quintrala de igual forma se mando flor de pelambre al ver una foto del evento y consideró como “picantísimo” el famoso “body shushi”, que era tendencia en otros países.

“¿Dónde están acostados?... ¡No! ¡Qué asco! Dime una cosa, ¿esa era la mesa y uno sacaba el sushi de encima con el modelo a pie pelado? ¡Qué asco! ¡Qué asco!”, comentó la “Quintrala”, mientras Hugo Valencia le daba la razón.

El comentario lo realizó, cuando en el panel de su programa de espectáculos y retrofarándula comentaban el anuncio de matrimonio entre el exMucho Gusto y chico Yingo, con su novia Francisca Virgilio, con quien se encuentra disfrutando unas soñadas y extendidas vacaciones por Europa.

Body Sushi, Google.

“Siguiente paso”

Karol Lucero dio una excelente y romántica noticia a través de sus redes sociales, el influencer se comprometió con María Francisca Virgillio, quien es su pareja hace varios años.

Mediante una tierna publicación en su cuenta oficial de Instagram, el exchico Yingo relevó el momento que vivió junto a su polola junto a una paradisiaca postal en París, la ciudad del amor.

“Y dimos el siguiente paso... Felices de contarles y compartir con ustedes que #NosCasamos #SomosNovios”, escribió.

La fotografía de inmediato se llenó de comentarios felicitando a la pareja. “”Felicidades, tremenda pareja”, “Hermoso lugar para pedir matri”, “que romántico”, “que hermosos muchas felicidades, esperamos el hijo dan más adelante”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores de los tortolitos