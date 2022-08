“Si no me quieres, ni modo”: La historia del nuevo trend viral de TikTok

TikTok siempre se ha caracterizado por regresar a la vida antiguas canciones, que fueron éxitos en el pasado.

Lo que ha ayudado a que varios artistas puedan posicionarse de nueva cuenta en el gusto del público y que también otros se den a conocer entre las nuevas generaciones.

Ahora, una nueva tendencia que ha llamado la atención está protagonizada por un tema musical de Pedro Infamante.

La historia detrás del trend viral de TikTok

Recientemente, en la red social de origen chino se ha popularizado la canción “Si no me quieres, ni modo”, que fue interpretada por el “Ídolo de México”.

Lo que más ha llamado la atención es que se ha generado una nueva tendencia, que fue creada por el tiktoker conocido como SayMe Roches, quien se dedica a modificar antiguas canciones y agregarles un toque moderno.

En su perfil oficial nos encontramos con la siguiente descripción: “El vato de las rolas tuneadas. Rolas de tu abuelita, pero tuneadas”.

Se dedica a agregarle beats a las canciones, para que llamen la atención de sus más de 170 mil seguidores.

Así fue que modificó el tema que hiciera famoso Infante.

El fragmento que usó dice lo siguiente: “Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme”.

¿Cómo se hizo tendencia?

Luego de su publicación, varios creadores de contenido comenzaron a usar el sonido para hacer sus propios videos.

Hasta el momento, se han generado más de 900 mil publicaciones.

La mayoría lo está usando para manifestar lo que dice la letra y dar a entender que no importa si no son queridos.

A veces se presenta una transición, donde la persona está “en fachas”, para luego mostrar el cambio a una versión mejorada, en la parte que dice “De amor no voy a morirme”.

Así es como esta canción ha logrado darse a conocer entre el público joven.