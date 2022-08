En el amor todo se vale: La manda que realizó Bárbara Rebolledo para encontrar pareja

Bárbara Rebolledo estuvo como invitada en el último episodio de “Pero Con Respeto”, en donde habló sobre varios detalles desconocidos de su vida personal, entre ellos reveló la gran manda que realizó para encontrar el amor de su vida.

Durante la conversación con Julio César Rodríguez, la Constituyente contó que mientras estaba a cargo de la conducción de “Pasiones” hizo todo para encontrar pareja.

“¿Es cierto que tomaste determinaciones bien especiales para encontrar el amor de tu vida?”, preguntó JC.

“Un año… Me corté el pelo… para mí era un sacrificio y dije ‘no voy a entrar al mall en un año y no me voy a comprar nada’”, confesó la exrostro de TVN, ya que quería tenía muchas ganas de “formar familia, para mí es muy importante en mi vida”.

Según las palabras de Rebolledo, mientras se encontraba animando el antiguo espacio de TVN que unía gente gracias al amor, ella sentía que no tenía nada en relación a lo amoroso.

“Creo que también ‘Pasiones’ tiene la culpa un poco en eso, empecé a cachar mucho de las dinámicas de pareja, de lo que funcionaba y lo que no… Me había hecho un listado”, aseguró.

“¿Cómo se acabó la manda?”, interrogó Julio César.

“Lo encontré, partí al mall al otro día”, confesó entre risas Bárbara Rebolledo.