Gonzalo Feito le respondió ‘Sin Filtros’ a ‘Copanito’: “El problema es que se creyó mino”

Ayer ocurrió uno de esos round tuiteros que pocas veces se ven en redes sociales, el cual estuvo protagonizado por el periodista Gonzalo Feito y Fabrizio Copano. Todo porque en la red del pajarito, el ex CQC compartió un video donde se escucha parte de la rutina que habla sobre la relación entre un padre y un hijo y que realizó el comediante.

“Ahora estoy cachando que clase de papá quiero ser, entonces estoy cachando que la única hu... que no quiero es ser esa clase de papá que es como amigo de su hijo, porque siento que no puedo ser su amigo si me estoy cul... a su mamá”, expuso Fabrizio ante el público.

La rutina llamó la atención de Feito, la replicó en su Twitter personal y escribió: “Muy talentoso para Chile”.

Muy talentoso para chile 😂 https://t.co/eu70SwH1mQ — gonzalo feito rosse (@gonzalofeito) August 29, 2022

Este simple posteo bastó para que ardiera Troya en redes sociales, porque el comediante no se demoró en reaccionar a la inesperada acción del animador de Sin Filtros:

“¿Este es el mismo que (con 3 productores soplándole que decir) quedó como imbécil frente a Javier Bardem?”, se preguntó Copano, recordando una cuestionada pregunta que Feito le realizó al actor español en 2018. “¿Él da lecciones de vida? Ojo con la soberbia, hijo de cuchillo. Sé que tener un programa en el canal 87658 de VTR puede marear a cualquiera, pero el 5 se te acaba la mesada”, disparó el ex integrante del extinto programa El Club de la Comedia (CHV).

La respuesta de Feito

Todo un día transcurrió y Gonzalo Feito decidió barrer con las palabaras del comediante y lo hizo desde Sin Filtros, el mismo programa que anima:

“La verdad yo creo que a Copanito le fallamos como sociedad. Y yo me quiero incluir, porque Copanito con su hermano, con Nicolás -Nicolás mucho más resiliente- le mando saludos a Nicolás. Ellos iban todas las tardes a Chucre Manzur, cuando nosotros hicimos Caiga Quien Caiga, y su mamá, a quien saludo con afecto, y su papá, lo iban a dejar después del colegio y él llegaba con sus guiones…”, comenzó contando Feito frente a los curiosos panelistas de Sin Filtros.

Continuó su relato asegurando que: “Esto es verdad, estaba Nicolás, Felipe, Pablo, estábamos todos, y llegaba con sus guiones para que nosotros los dijéramos en el programa. Y yo la verdad, yo quería decir los guiones (…) Los guiones no eran buenos, eran malísimos, pero yo quería darle una oportunidad”, aseguró Gonzalo y añadió, “pero los conductores en ese momento, Larraín, Bianchi y Mackenna, nunca quisieron leer los guiones”.

Después contó como se le ocurrió retuitear la rutina de Copano: “Yo ayer iba pasando por Twitter, comenté cierto, este chiste digamos, esta parte de la rutina… ¿les gustó a ustedes la rutina?, ¿les gustó? No sé, bueno cada uno puede y tiene su público acá ¿no?. Y yo pasaba por ahí por Twitter y comenté este flaco es muy talentoso para estar en Chile. Oh, y ahí saltó, me salieron todos a pegar”.

“Que estaba en un programa de mierda, que era un muerto, que la mesada, y la verdad que se me acaba la pega el 5 de septiembre. La verdad lo quiero felicitar, porque él ha logrado hacer lo que quiso hacer siempre, con sus guioncitos que llegaba a Chucre Manzur y nadie los leía, ahora hay gente que se ríe con eso y yo lo felicito y lo destaco. Y está en Netflix, está en distintas partes… Yo destaco eso y es gente que le ha ganado a la vida, así que Copanito todo bien buena onda…”, aseguró.

Finalmente, Feito hizo una tremenda declaración dirigida directamente a Fabrizio Copano: “Yo la verdad siempre te quise apoyar, los otros nunca quisieron que leyéramos tus guiones. Si yo creo que el problema del Copanito es que se creyó mino, porque Nicolás piola siempre, pero él se creyó mino, se puso hípster, se puso onda y yo siempre he apoyado a la gente con más dificultades. Siempre tendiendo la mano, siempre empresa B yo, siempre apoyando, así que esperemos que todo siga bien, no se enoje conmigo Copanito”.