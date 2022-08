“Lo pienso dos veces”: Fran Conserva dio a conocer el gran cambio en su vida tras cáncer de su hermana

Francesca Conserva sorprendió al panel de las Milf tras dar a conocer que tuvo que realizar un gran cambio en su vida tras el diagnóstico de su hermana, Claudia Conserva, quien en estos momentos se encuentra dando la batalla contra el cáncer de mamas.

Todo comenzó cuando en el espacio de TV+ estaban conversando sobre los cuidados de la piel, y en ese momento, la animadora decidió compartir su nuevo hábito.

“Les voy a decir algo al ‘pan pan, vino vino’. Yo siempre he sido muy irrespetuosa con mi piel, todos los años me da insolación, iba al solarium y todo eso. Siempre me mofé de los consejos”, comenzó a decir.

Asimismo, reflexionó que “hoy, con el diagnóstico que tiene mi hermana, de una enfermedad que es cáncer, lo pienso dos veces antes de ponerme al sol”.

Finalmente, aseguró que esta noticia “me hizo clic. Ahora me estoy poniendo un aceite con factor 4, ya es algo. Yo usaba acelerador, y de pasar eso, es un gran camino”, reveló y sorprendió a todo el panel.