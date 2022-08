“Lo tienen escondido a ese...”: José Antonio Neme se tiró una paya sin censura sobre Piñera

A solo semanas para las Fiestas Patrias, José Antonio Neme fue consumido por el espíritu dieciochero y lanzó una particular paya sin censura sobre el expresidente Sebastián Piñera, dejando a todos sorprendidos con sus palabras.

Todo comenzó cuando en el matinal “Mucho Gusto” se encontraban adelantando los panoramas más atractivos de la Región Metropolitana para este 18, entre ellas la fonda gratuita en el Parque Las Palmeras, en la comuna de Renca.

Mientras Danilo Villegas entregaba todos los detalles, Neme compartió las rimas en el estudio: “Ayer caminando por Valparaíso me encontré con Jorge Sharp...”, alcanzó a decir el periodista tras ser detenido por la producción.

“¡Déjenlo! ¡Sin censura!”, pidió Karla Constant.

“Bueno, vamos a cambiar la paya... Ayer caminando por Valparaíso me encontré con mi compadre y me dijo dónde va, le dije a la Plaza Victoria y me dijo ‘no vayas a la Plaza Victoria que están hueve...’ con la bandera”, rimó el animador y causó las risas en el estudio de Mega.

Posteriormente, aclaró que era “una paya de actualidad del Mucho Gusto”.

Sin embargo, no todo quedó ahí. El animador del matinal se animó a compartir una segunda improvisación y esta vez sobre Sebastián Piñera.

“El otro día me encontré con mi compadre y me dijo ‘dónde está el ex Presidente Piñera’ y yo le dije ‘pero si lo tienen escondido a ese...’”, y no terminó de decir sus palabras.

“Déjenlo ahí”, sentenció finalmente.