¿Vuelve ‘Bienvenidos’?: Aseguran que Canal 13 prepara drásticos cambios para su franja matinal

Hace un tiempo que el programa Tu Día, matinal de Canal 13, ha tenido que enfrentar una crisis de sintonía que lo instala diariamente en los últimos puestos en rating. Por lo mismo, la estación televisiva estaría pensando en realizar drásticos cambios para mejorar la situación.

Uno de ellos sería un casi inminente cambio de conductores. De hecho, se dice que Priscilla Vargas y José Luis Repenning tomarían la posta del programa que, según trascendidos, estaría re pensando su nombre. Eso es lo que al menos aseguraron en el programa de espectáculos Me Late de TV+.

De acuerdo a lo señalado por Luis Sandoval, esta tarde en Me Late, y tal y como adelantó hace unos días Hugo Valencia en Zona de Estrellas, podríamos volver a ver Bienvenidos.

“Les voy a contar, porque ustedes creen que Tu Día va a seguir como Tu Día”, partió comentando el panelista del programa de farándula. Según contó, “me dice una importantísima fuente de Canal 13... me dicen que actualmente Canal 13 está entre un 50% y 50% de que cambien el nombre de Tu Día. Están haciendo estudios de audiencia para ver que posteriormente a la entrada de José Luis Repenning y Priscilla Vargas haya un blackout y vuelva el nombre de Bienvenidos”.

“Al parecer la marca todavía genera mucho interés comercial de publicidad, por lo tanto actualmente Canal 13 está en la duda de si sigue Tu Día o vuelve el nombre de Bienvenidos”, explicó Sandoval sobre este inesperado retorno al pasado. Pero además, volvieron a revelar que ante estos tremendos cambios en Tu Día, el equipo del matinal no habría sido informado de nada, por lo que Ángeles Araya “habría ido a golpear la mesa del quinto piso de Canal 13″.