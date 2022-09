Caimán se hace viral al mostrarse como mascota en Filadelfia

Aunque no son considerados mascotas, muchas personas insisten en adoptar fauna silvestre como si se tratara de perros o de gatos. En este caso, un caimán de la Florida que iba a ser sacrificado o transferido a otro lugar por sobrepoblación fue rescatado por un hombre que lo adoptó y ahora brinda apoyo emocional.

El reptil era un bebé cuando Joie Henney lo llevó a Filadelfia, allí creció un poco más y ahora que tiene siete años acaba de ser visto paseando con correa por las fuentes del Love Park de la ciudad al lado de una niña.

“Las imágenes muestran a la niña divirtiéndose con el animal atado con una correa por el cuello y el torso como si de un perro se tratara; en su pechera roja se alcanza a leer que es un animal de apoyo emocional”, citó ViveUSA.

Wally es la sensación

Henney bautizó al caimán como Wally the Alligator y le creó una cuenta en instagram donde supera los 8 mil seguidores. El reptil se convirtió en una sensación en redes sociales y se encuentra bajo el cuidado del hombre que es un experto en el cuidado y manejo de esta especie desde hace 30 años.

Él decidió salvar a Wally y contó parte de su historia: “Había una sobreabundancia de caimanes en esa área. Los llamados ‘caimanes molestos’ deben ser sacrificados o transferidos al cautiverio”, dijo a CNN.

Sobre Wally expresó: “Wally ha sido bastante diferente a cualquier caimán con el que me haya enfrentado en los últimos 30 años”, dijo Henney. “Él no muestra enojo. No muestra agresividad. No lo ha hecho desde el día que lo atraparon. Nunca pudimos entender por qué. Es adorable. Duerme conmigo, roba mis almohadas, roba mis frazadas. Es simplemente asombroso”.

Apoyo emocional

Joie precisó que Wally ha sido fundamental en su batalla contra el cáncer, así como su apoyo en los tratamientos de radiación y de la depresión. El hombre indicó que decidió apoyarse en su mascota para sobrellevar la enorme presión emocional de la enfermedad.

“La fama que ha obtenido el caimán ha ayudado para que su dueño gane, a través de donaciones, fondos para cubrir sus gastos médicos, pero sobre todo para mantenerlo a él y a otros caimanes rescatados o en peligro de sacrificio”, precisó el medio.

Destacó el rescatista que Wally y su hija la pasaron muy bien en el parque. “Se divirtieron mucho”, dijo Henney a CNN. “La gente vino tan pronto como supieron que Wally estaba allí para recibir un abrazo y tomarse una foto con él”, destacó.

Contenido relacionado

Conoce la historia de Alaska, el perrito que se comió las tareas de un profesor

Las mascotas pueden ayudar al desarrollo de tus hijos