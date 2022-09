“Decían que estaba muy morena y fea”: Así llegó Salma Hayek por primera vez a Hollywood

Salma Hayek es una mujer imposible de ignorar: su nombre ha resaltado en Hollywood en importantes proyectos y se ha codeado con los más grandes de la industria, desde Antonio Banderas, hasta George Clooney, Penélope Cruz y Will Smith.

Además de actriz, Salma ha trabajado como productora, empresaria y activista, habla español, francés, árabe e inglés y ha alcanzado la prestigiosa nominación al Oscar como Mejor Actriz en la que sólo seis mujeres latinas han figurado.

Aunque hoy es una de las grandes, el camino no fue nada fácil, especialmente porque dejó su tierra para probar suerte en un país desconocido donde no tenía apoyo de nadie.

Mientras que en México ya era una de las consentidas del público y tenía muchos proyectos en su haber, en los Estados Unidos no tenía ofertas y sentía que su rostro no coincidía con el ideal físico para ser tomada en cuenta para un papel. Apenas tenía 25 años y “pocas oportunidades de triunfar”.

Algo característico de la actriz es que siempre cuenta anécdotas para después dar una lección de vida. Fue así como en una ocasión habló de cómo se sentía cuando recién llegó a Hollywood.

“Cuando yo empece nadie creía en mí. Decían que no tenía talento que no servía, que estaba chaparra, muy morena y fea y que me dedicara a otra cosa. Muchas veces casi me doy por vencida y la persona que realmente me enseñó, no nada mas actuación sino a creer en mí -y en parte porque le tenia un gran respeto-, yo quería ser Rosa María Bianchi cuando creciera. Ella me apoyó de mil maneras”, relató en una entrevista.

Hace unos meses, la mexicana obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y contó otra situación que vivió al principio y que la hizo dudar de su decisión de radicar en el extranjero.

La estrella sufrió un atentado cerca de donde ahora se encuentra su estrella. Todo sucedió cuando un hombre la amenazó a ella y a otros amigos con un cuchillo. Tenía poco tiempo de haber llegado a los Estados Unidos y recuerda haberse apanicado.

“¿Por qué les cuento esta historia? Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy’”, dijo.

Pero aquel no fue el único incidente que le hizo cuestionarse el porqué había decidido salir de México. “Recuerdo que una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: ‘Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país’. Recuerdo que otra vez estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: ‘No voy a hacer fila detrás de una mexicana’”, continúo.

Finalmente cerró su anécdota diciendo que a pesar de todo, se quedó y que gran parte de su decisión ha sido el apoyo que le han dado sus fans.

“Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí”, dijo. “Así que cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de nuestro polvo de estrellas está aquí en este sitio. Ustedes son también parte de esta estrella”, finalizó.