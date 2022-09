“Espero que suceda”: El ansiado late de Rodrigo Sepúlveda que Mega aún no le cede

Hace un tiempo atrás se filtró la noticia que el periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda grabó el piloto de un late, que se supone competiría con el programa nocturno de Julio César Rodríguez “Pero con respeto”, aunque después se informó que tendría otro formato e iría los días viernes. El piloto, fue grabado junto a José Luis Repenning, Pamela Díaz y Naya Fácil y tenía como nombre tentativo “Te lo cedo”, su frase célebre, que acostumbra decir en sus comentarios de actualidad. Sin embargo, el proyecto aún no ve la luz.

“Es eso, un piloto”, aclara el periodista a Publimetro, bajando la ansiedad como buen karateca con autocontrol y dominio propio.

“Mega analiza cada una de sus producciones antes de salir al aire, como profesionales que son para mejorar lo bueno y lo malo. Estoy muy feliz de haberlo hecho”, explicó el también baterista y opinante.

“Lo pasamos muy bien, lo disfrutamos muchísimo, yo estoy feliz. Fue algo que tampoco había hecho nunca. Un programa con mucha onda, mucha alegría, felicidad, saliendo obviamente de la tonalidad noticiosa. Hablando de distintas materias”. Señaló, sin embargo, a pesar que está consciente que al ser un proyecto, nada asegura que salga al aire, tampoco pierde la fe.

“Espero que suceda”, afirmó, dando una luz de esperanzas que posiblemente en las próximas semanas pueda haber redoble de tambores y Mega defina si le cede o no el ansiado programa enfocado a la entretención, donde veríamos a un Sepu más suelto y relajado, como cuando toca batería en su casa y la familia le pide que baje el volumen de los tambores que golpea desde niño.

“Antes me reclamaban por el sonido porque tenía una batería acústica, pero ahora me compré una batería eléctrica y ahí solo escucho en mis audífonos. Así que, ya no complicó a mis hija, a mi señora ni a mis vecinos”, señala bromista, demostrando que es bueno para la talla y tiene pasta para chacotear en un late junto a sus invitados. Porque, además también es opinante respecto a la contingencia.

“Yo soy un tipo opinante que me gusta tener una visión respecto a las cosas que suceden en la vida, yo no me puedo callar si hay femicidios, listas de espera, golpes a niños, si hay robos. No puedo callarme esas cosas”, comenta a Publimetro, orgulloso con los resultados obtenidos junto a su pequeño, pero aperrado equipo.

“Llevamos más de dos años y medio en un noticiero que amo, un equipo magnífico, donde tengo absoluta libertad y donde la gente es tremendamente leal. Se ha logrado generar una comunidad preciosa, magnífica y donde hoy van los principales actores políticos o de otras áreas, eso nos tiene súper orgullosos”.

“Pretendo morir así”

Le consultamos si le gustaría animar un matinal, debido a la renuncia de su excompañero de Mega José Luis Repenning, quien sería la flamante contratación de Canal 13, para competir directamente con “Mucho Gusto”.

“Yo soy un tipo que crece junto al canal, estoy muy feliz haciendo mi bloque deportivo y Alerta. Yo soy feliz con lo que hago, a mí me encanta hacer mi noticiero y seguir cubriendo el deporte que pretendo morir así. El canal siempre va construyendo todo lo que ellos quieran en base a un diálogo conmigo. Yo no tomo ninguna decisión sin consultarle a las autoridades del canal y el matinal tiene tremendos conductores”.

¿Y qué opina de la salida de Repenning? Se viene competencia directa...le consultamos al hueso.

“Lo único que le puedo decir a Repe es que le vaya bien, le tengo mucho cariño y que donde esté que tenga el mayor de los éxitos. Trabajamos mucho tiempo juntos y siempre tuvimos una gran relación. Son decisiones personales, yo las respeto mucho y ojalá que tenga éxito en cada paso que dé. Es un gran tipo”, comentó a Publimetro, esperando dar su gran golpe con su late “Te lo cedo”.

