La salida de madre de Patricia Maldonado: aseguró que Karen Doggenweiler “quedó viuda”

Este martes falleció el hijo del “Che” Guevara, Camilo Guevara, con quien la animadora de TVN Karen Doggenweiler tuvo un intenso romance. De hecho fue su marido, Marco Enríquez-Ominami, quien lo reveló, considerándolo su “enemigo”, en términos irónicos.

Al respecto, Patricia Maldonado en su programa de YouTube “Las Indomables”, sostuvo: “¿Te digo algo? Es para echar la talla un rato. La Karen Doggenweiler debe estar bien apenada”.

Ahí Catalina Pulido sorprendida le pregunta a su compañera por qué y Maldonado le explica que la confesión que hizo ME-O en PH.

“Lo confesó su maridito, pelotudo, porque hay que ser pelotudo para confesarlo en un programa, creo que fue en PH (Podemos Hablar)”, precisó la opinóloga.

Ahí agregó que el excandidato presidencial “dijo que el enemigo número uno era el ex de la Karen, porque ella lo recordaba. Yo dije ‘pero cómo’, por mucho que sea así, un hombre no puede contar eso (...) Yo por último por dignidad no lo digo. Así que quedó viuda”.