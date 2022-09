“Les gusta de noche y día”: Indomables Pulido y Maldonado descueran a Cecilia Bolocco

De que son deslenguadas, no hay dudas. Pero meterse con Cecilia Bolocco, eso nunca se había visto. Bueno, por algo se hacen llamar “Las Indomables”, puesto que Patricia Maldonado y Catalina Pulido no tuvieron piedad a la hora de comentar la supuesta ingenuidad de la ex Miss Universo cuando realiza sus transmisiones en Instagram y cae en las infantiles bromas en doble sentido que le mandan sus seguidores, que se presentan con nombres falsos.

“Hay otra que no vamos a decir, que le dicen ‘¿cómo está usted? La saluda el señor Elber Galarga y ella dice ‘ay, qué amoroso, gracias señor Elber Galarga’”, comentó Maldonado sobre las bromas subidas de tono que le envían a la diseñadora en los en vivo que realiza para promocionar su marca de ropa.

“Después dice ‘Oh, oh, lo que dijo”, volvió a cuestionar Maldonado. “Esas son las peores. Les gusta de noche y de día, de tardecita” , añadió Cata Pulido generando risas en sus seguidores, pero también críticas por meterse con la Diva de Chile.

“Quedó viuda”

Otra animadora que tampoco se salvó de las deslenguadas fue Karen Doggenweiler. Esto, luego el martes falleciera el hijo del “Che” Guevara, Camilo Guevara, con quien la animadora de TVN Karen Doggenweiler tuvo un intenso romance. De hecho fue su marido, Marco Enríquez-Ominami, quien lo reveló, considerándolo su “enemigo”, en términos irónicos.

Al respecto, Maldonado sostuvo: “¿Te digo algo? Es para echar la talla un rato. La Karen Doggenweiler debe estar bien apenada”.

Ahí Catalina Pulido sorprendida le pregunta a su compañera por qué y Maldonado le explica que la confesión que hizo ME-O en PH.

“Lo confesó su maridito, pelotudo, porque hay que ser pelotudo para confesarlo en un programa, creo que fue en PH (Podemos Hablar)”, precisó la opinóloga.

Ahí agregó que el excandidato presidencial “dijo que el enemigo número uno era el ex de la Karen, porque ella lo recordaba. Yo dije ‘pero cómo’, por mucho que sea así, un hombre no puede contar eso (...) Yo por último por dignidad no lo digo. Así que quedó viuda”.