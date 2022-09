Mon Laferte sin filtro: “Lo que no me gusta es que en Chile torturen, violen y maten”

La cantante chilena Mon Laferte se confesó de todo en España. En una entrevista a 20Minutos, contó qué opina de las redes sociales y de cómo ha usado su voz y escenario, para dar a conocer su opinión sobre la contingencia política y social en Chile, desde el estallido social.

Respecto a su participación en los Grammy donde apareció con el pecho pintado y la frase “en Chile torturan, violan y matan”, la cantante dijo: “La verdad, miro hacia atrás y digo: ‘Me gustó la acción’. Siento que se puede. Me gustó ser libre de expresarme. Lo que no me gusta es que en Chile torturen, violen y maten, por supuesto. No hubiese querido tener que hacer algo así, pero sentí la necesidad de hacerlo. Ahora, si te hablo del acto en sí, te digo que me gustó sentirme libre de expresarme”.

En cuanto al uso de las redes sociales que “dijo que “la verdad es que no es algo que me preocupe. Tampoco soy una activista que vivo todo el tiempo como tal. Solo a veces expreso mi opinión y mi sentir, solo a veces”.

“Viajo regularmente, por lo que mi relación con Chile es muy cercana. Sigue siendo mi país” — Mon Laferte

“De pronto pasa algo a nivel nacional o mundial y todo el mundo tiene que opinar sobre ese tema. Y si no opinas es como que el mundo de las redes se te va encima y te dice: ‘Oye, no pusiste el hashtag o no opinaste al respecto’. Hoy más que nunca, las redes son algo que realmente ya no me importan tanto. Intento mantener esa libertad de opinar cuando me da la gana opinar y cuando no, pues también”, explicó.

Consultada sobre su relación con Chile, señaló que “estoy siempre muy pendiente. Mi familia vive allí. Tengo mi mamá, mi papá, mi hermana, mis sobrinos. Viajo regularmente, por lo que mi relación con Chile es muy cercana. Sigue siendo mi país.