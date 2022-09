“Parecen gemelas”: la bruja del 71 de ‘El chavo del 8’ tiene una hija igualita a ella

La actriz Angelines Fernández logró clavarse en los corazones del público en toda Latinoamérica interpretando a la inolvidable doña Cleotilde, mejor conocida como “la bruja del 71″, en uno de las sitcoms mexicanas más exitosas de todos los tiempos: El chavo del 8.

Sin embargo, aun cuando alcanzó la fama en todo el mundo a los 51 años encarnando a la enamorada de don Ramón, la estrella española logró lo que pocas artistas han podido a lo largo de su carrera: mantener su vida personal sumamente privada.

De su intimidad lo único que se sabe es que tuvo una única hija llamada Paloma Fernández. La fecha de su nacimiento o la identidad del padre de su heredera es desconocida, pero actualmente tiene alrededor de la misma edad que cuando su mamá alcanzó la fama.

¿Quién es Paloma Fernández, la hija de “la bruja del 71″ en El chavo del 8?

Al igual que su madre, Paloma es hermética con respecto a su vida. No obstante, tras la muerte de la actriz en 1994, ha dado algunas entrevistas de manera esporádica en las que no solo ha quedado evidenciado su enorme parecido físico con ella, sino también la estrecha relación que tenían.

“Éramos muy unidas, aunque como en toda familia siempre había el estira y afloja. Cuando yo era joven, me decía: ‘Cuando seas madre me vas a entender’. Y es cierto. Cuando eres madre te das cuenta que las cosas no son tan fáciles como parecen”, comentó en una entrevista a TVNotas.

En la misma conversación, recordó a su madre –quien fue guerrillera en su juventud– como una mujer de “carácter fuerte”. “Para ella no había medias tintas, era blanco o negro; no podía ser gris.

Era una mujer que tenía altos valores y a veces la gente no se los tomaba muy bien; entonces decían que tenía un genio de la fregada”.

Paloma recordó que su mamá se ganó el papel en El chavo del 8 con la ayuda de Ramón Valdés (don Ramón) con quien tenía una gran amistad. “Mi madre se encontró a Ramón Valdés en la Anda. Ella le dijo que le preguntara a Chespirito si no tenía algo para ella, y Ramón le empezó a hablar muy bien de ella”.

“Luego se crearon los personajes de la vecindad y Chespirito le fue dando forma a ‘La bruja del 71′ y es que al personaje de don Ramón le faltaba la contraparte; pues doña Florinda se lo cacheteaba, y le caía mal. Pero doña Cleotilde lo amaba y le hacia sus pasteles”, rememoró.

Asimismo, aseveró que su progenitora jamás se cansó de darle vida a la mujer que asustaba a los niños de la vecindad del chavo. “Ella siempre le tuvo muchísimo respeto a don Roberto Gómez Bolaños, a quien nunca defraudó e incluso se ponía tensa para no quedarle mal a él. Y así era feliz”.

“Al principio le costaba hacer reír a los demás, porque era actriz dramática que nada tenía que ver con la comedia”, comentó en la charla publicada en 1999. No obstante, inicialmente, no soportaba que la llamaran “bruja” en la calle y no quisieran acercársele.

“Los niños en la vida real siempre la imaginaron como una bruja de verdad, y cuando salíamos al supermercado o a pasear al perrito, los chiquitines gritaban: ‘ahí viene la Bruja’; y mi madre se empezaba a mortificar”, contó.

“Me comentaba que se sentía triste porque nadie se le quería acercar. ¡Le tenían miedo! Me daba risa cuando en la vida real se enojaba con los niños igual que con ‘el Chavo’ y ‘la Chilindrina’. Después se acostumbró y no le molestaba que le dijera ‘Bruja”, dijo Paloma, cuyo oficio o profesión se desconocen.

Paloma se casó y tuvo hijas

En esta plática, la unigénita de la artista develó que, en ese entonces, tenía un esposo e hijas con las que su mamá amaba compartir. Según comentó, en sus últimos días, “desde que se levantaba se la pasaba viendo televisión. Se dormía con la tele prendida y le encantaba convivir con sus nietas”. No se sabe cómo es su vida familiar actual.

“Fue una mujer feliz, se realizó como madre y artista, le dieron sus medallas en la Anda por su trayectoria, aunque en ocasiones se sentía triste porque toda su familia estaba en España”, comentó.

Por otro lado, Fernández reveló que la mejor amiga de su madre fue María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina). “Se quisieron mucho; se iban a comer y platicaban. Era una amistad muy hermosa y yo la sigo apreciando”.

También contó que su madre “fumaba como chacuaco y sufría de hipertensión arterial. No se cuidaba y anteponía el trabajo a la salud”. Al final, María de los Ángeles Fernández Abad –su nombre real– falleció de cáncer de pulmón a los 69 años.

La última aparición de Paloma Fernández fue en una entrevista para el canal de YouTube de Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, en 2019. En esa ocasión, ambos compartieron anécdotas sobre sus padres y negaron que entre ambos haya existido un romance como se rumoreó un tiempo.