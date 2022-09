“Con gente más grande me aburro”: Sigrid Alegría se sinceró acerca de su preferencia por hombres menores

Sigrid Alegría detallará los prejuicios que tuvo que enfrentar por tener una pareja menor que ella, porque mientras ella cuenta con 47 primaveras, su actual pololo Francisco Germaín tiene 33. La actriz se sinceró acerca de su preferencia por hombres menores en una nueva edición de “Podemos hablar” y que será emitida esta noche por Chilevisiin.

De hecho, según un adelanto al cual Publimetro tuvo acceso, a la actriz le consultaron “¿qué es lo mejor de estar en pareja con un hombre más joven?” y ella respondió sin problemas.

“Hay una energía que aun viene con cosas por hacer, con proyectos, son personas que se están moviendo, atrapando oportunidades y eso me gusta me es cómodo, me entretengo, es más rápido, es más simple, más moderno”, aseguró la actriz nacional recalcando que “Tenemos las mismas irresponsabilidades y responsabilidades. Con gente más grande me aburro un poco”.

Sigrid que ahora pololea, detalló además cómo ha sido pololear con Germain y respondió sin rodeos cuando Julio César Rodríguez le preguntó: “¿Mucho estigma? ¿has sentido la carga social?”.

“Un rato estuvo pesado, pero no salí trasquilada, ni me quedé cesante, ni me tildaron de loca, ni terminé con alguna enfermedad grave como muchas otras mujeres muy exitosas que les afectó profundamente, les cortaron la cabeza en todo sentido”, indicó.

“Afortunadamente venía de la mano con la modernización, el anti-bullying y como que fue gracioso en esta prensa rosa que era muy brutal, pero algo pasó con las panelistas que empezaron… Yo también tuve una relación con alguien menor… y pasó a ser algo divertido, fue como una audacia, pero me salvé. Antes me afectó mucho los comentarios de los haters, pero ahora no”, dijo Sigrid recordando su relación con el actor Alonso Quintero, cuando ella tenía 40 años y él estaba por cumplir 20.

También, la colorina artista realizó una declaración bien particular al responder qué es ser “demisexual”, declaración que ha hecho en varios medios nacionales.

“Ahora la cabrería le pone nombre al mundo sexual, y yo nunca me sentí muy representada en ninguno hasta que descubrí el demisexual que significa que tu corazón está comprometido, que haya emociones, que sientas maripositas y yo necesito que me pasen esas cosas, lo intentando y no puedo, no me gusta. Me han dicho… ay, hazla nomas, te subí los calzones y te vai, y no, no me gusta, no me pasa nada. Me tiene que gustar, tengo que tener una fantasía de un más allá, si no, no me prendo”

Pero aún más sorprendentes fueron sus palabras cuando le consultaron : “¿Siempre en el campo hetero?”. A lo que Sigrid reveló que “hasta el momento, no me ha pasado en el homosexual, que no me niego, pero no me ha pasado”.

