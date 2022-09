Hijos de Britney Spears la atacan y ella les responde dando una gran lección de madre

Britney Spears no ha tenido una vida fácil, primero vivir bajo una cruel tutela a cargo de su padre James, y vivir abusos de parte de su familia, y ahora el rechazo de sus hijos.

Y es que los hijos que tuvo con Kevin Federline, Sean y Jayden, de 15 y 16 años se han puesto en su contra, y no han querido verla.

Los adolescentes se han puesto de parte de su padre, y ni siquiera quisieron ir a la boda de Britney con Sam Asghari.

Hijos de Britney Spears la atacan y critican como madre

Recientemente sorprendieron, atacando de nuevo a Britney durante una entrevista, en la que mostraron su descontento con su madre.

Aunque dijo que no odia a Britney, Jayden destacó que recuperar su relación con su madre requerirá mucho “tiempo y esfuerzo”.

“Creo al 100% que esto se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando mejore, tengo muchas ganas de volver a verla. Te amo mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo”, dijo Jayden.

Jayden explicó que ni él ni Sean asistieron a la boda porque Britney no invitó a nadie más de la familia.

“En ese momento, simplemente no era un buen momento para ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo fuéramos Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación hubiera terminado en buenos términos”, dijo Jayden.

Además, defendió a los padres de Britney Spears. “Jamie realmente se preocupa por su familia y no merece todo el odio que está recibiendo en los medios. Lo amo con todo mi corazón. Solo estaba tratando de ser padre. Y mi abuela cada vez que la veo, ella se preocupa por mí. ¡No son malas personas! Ellos saben por lo que estamos pasando ahora. Quieren que nuestro futuro sea lo que nosotros queremos que sea. Solo quieren cuidarnos”.

Por otro lado, Jayden aseguró que Britney tenía preferencia por él, algo que Sean ha sentido eso. “Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston y me siento muy mal por eso. Mamá me ha tratado mejor”.

También criticó todo lo que la famosa publica en sus redes sociales. “Si eso es lo que ella quiere hacer, no la voy a odiar por eso. Al mismo tiempo, debe darse cuenta de lo que sea que le impide amar a su familia. Es casi como si tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención. Esto ha continuado durante años y años y hay muchas posibilidades de que esto nunca se detenga, pero espero que ella se detenga”.

Asi se defendió Britney Spears de sus hijos y dio una gran lección

Britney Spears no se quedó callada y ante los ataques de sus hijos, decidió responderles en un post en Instagram.

“Hice lo mejor que pude para ser la mejor persona que puedo ser. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, ¡bajo tutela! Finalmente, a mis 40 y sin las ataduras de lo que mi familia me hizo. Le digo a mi hijo Jayden que te mando todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida. El amor por mis hijos no tiene límites, y me entristece hasta las lágrimas escuchar que no cumplí con sus expectativas de una madre”, dijo la famosa.

Además, destacó que le ha ayudado a Kevin Federline económicamente para su crianza, debido a que él no ha tenido un trabajo en 15 años.

“Entiendo completamente su necesidad de vivir con su padre mientras yo tuve que hacer el papel perfecto por 15 años, por absolutamente nada. Todo lo hice por ustedes. Espero que puedas mirarte en el espejo y recordar que eres mi hijo y siempre lo serás. Como Preston no habló, le envío mi amor”, escribió.

Sobre su salud mental le envió un poderoso mensaje a su hijo y dio una gran lección. “Mi querido hijo, entiende que debes aprender a tomar un libro y leer uno antes de comenzar a pensar en mi intelecto. Si honestamente puedes sentarte y decir lo que me hicieron estuvo bien, y puedes asegurar que no son malas personas… entonces sí, he fallado como madre. Espero que puedas sentarte cara a cara con tu padre y traten de aprender lo que es bueno”.

Britney se mostró herida por todo lo que sus hijos han hecho y dicho, pero dejó claro que siempre los amará y ha hecho todo lo que ha podido por ellos, esperando que algún día que maduren lo puedan entender, dando una gran lección.