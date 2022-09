Kanye West ataca de nuevo a las Kardashian e intenta desprestigiarlas: así se defendió el clan

Solo unos meses duró la tregua de Kanye West hacia Kim Kardashian y su familia en las redes , y es que este jueves el cantante volvió a las redes para atacarla.

Hace unos meses el cantante se descargó con su exesposa, y con quien era en ese entonces su novio, Pete Davidson, amenazándolo de muerte incluso.

Ahora, el rapero volvió a acudir a sus redes para atacar a la madre de sus hijos y a la matriarca del clan, Kris Jenner.

Todo comenzó porque Kim Kardashian quiere llevar a sus hijos North, Saint, y Chicago a un colegio privado de Sierra Canyon, afuera de Los Ángeles, algo con lo que Kanye no está de acuerdo.

Y es que el rapero desea que sus hijos estudien en la academia que él fundó hace años llamada “Donda” en honor a su mamá.

“No dependerá de Calabasas o de Hulu el destino escolar de mis hijos. No soy el loco en esta historia y no pararé hasta que tenga capacidad de decisión sobre mis hijos, con independencia del coste legal que tenga”, escribió Kanye, además de compartir conversaciones privadas con Kim.

Pero, las cosas no pararon ahí, pues luego de ello atacó a Kim, Kylie y Kris Jenner, una vez más.

Te recomendamos: Aseguran que Kim Kardashian debe preocuparse por su hija North tras ver sus diseños para marca de ropa

Kanye West ataca de nuevo a las Kardashian y así reaccionan

Kanye West publicó una imagen de Victoria Villarroel, quien es amiga de Kylie Jenner y escribió “no dejes que Kris te obligue a hacer de playboy como hizo con Kylie y Kim”, aunque parece que el mensaje iba para su hija mayor, North.

Y destacó “no dejaré que mis hijas se conviertan en chicas Playboy como hicieron con Kylie o Kim. Hollywood es como un burdel gigante y la pornografía ha destruido mi familia. Lidio con la adicción, Instagram los promueve, y no pienso permitir que Northy y Chicago la sufran también”.

Ante esto, Kim y su madre, Kris Jenner, le pidieron parar, mensaje que también fue publicado por Kanye en sus redes.

“De mi mamá: Por favor. ‘Pídele que deje de mencionar mi nombre. Tengo casi 67 años y no siempre me siento bien, y esto me estresa muchísimo”, fue el mensaje que le envió Kim Kardashian.

A lo que él respondió “no voy a parar hasta que tenga voz y voto sobre mis hijos sin importar lo que cueste legalmente”.

Te recomendamos: “Envejecer no significa que no me esforzaré por alcanzar la perfección”, así responde Kim Kardashian a quienes la critican

Como es costumbre, luego de publicar los polémicos mensajes, los borró de su cuenta de Instagram, y solo dejó una foto de unos niños en su academia Donda, pero muchos seguidores les tomaron capturas a sus mensajes y ya son virales.