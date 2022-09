“¡No se peleen!”: Sergi Arola y Yann Yvin protagonizan tensa discusión en El Discípulo del Chef

La noche del jueves se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión. En el espacio ocurrió una tensa discusión entre Sergi Arola y Yann Yvin, luego que este último evaluara mal una preparación del equipo rojo, el cual era un Chicken pot pie.

“Tiene buen sabor. Siempre lo mismo, este tipo de plato cuesta mucho cocinar”, partió diciendo el francés.

“La masa del costado de abajo está totalmente cruda. El relleno está rico, muy intenso de sabor. Una masa por encima y lo tenías”, agregó.

Las palabras de Yvin fueron respondidas por Arola. “Para hacer un pie tiene que estar cerrado (...) Puedes decir lo que quieras, así solo si lleva una tapa es otra cosa, pero es un pie”, expresó.

Tras esto, afirmó que “si no le pones eso (la tapa) no es un pie”.

Sigue la discusión

Luego de esto, el francés dio vuelta la preparación para mostrar la masa de abajo. “¿Está cocido, si o no?”, preguntó. “No está todo lo cocido que debería estar”, señaló Sergi.

“Esa no es la pregunta, ¿Está cocido si o no?”, insistió Yann. “Debería estar más cocido”, indicó Arola. “Lo que yo te digo es que si no le pones la tapa, no es un pie”, manifestó el chef español.

“Sergi, no está ni siquiera un poco cocido. No está cocido para nada. Sergi, eres el rey de la reinterpretación (Hoy día me defiendes lo indefendible. Me hablas de un pie…”, respondió en tanto Yvin.

Ante la tensa situación, Karen Bejarano intentó calmar el momento, pidiendo a ambos que “¡No se peleen!”. “Googliemos y listo”, añadió por su parte Rocío Marengo.

En las entrevistas individuales en tanto, Arola manifestó que “Yann es una persona que conoce prácticamente a todos los participantes, es un profesional que tiene una trayectoria que le avala para desarrollar su labor en esta instancia. Luego, podemos estar de acuerdo en cosas o no”.

“Yo soy apasionado y lo digo siempre: el día que deje de ser apasionado, me retiraré y me dedicaré a otra cosa”, concluyó.