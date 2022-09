“Nunca olvidaré su mirada”: Steffi Méndez relató cuando fue agredida por expololo

La hija de DJ Méndez, Steffi Méndez, fue una de las invitadas al programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, que saldrá emitido esta noche, momento donde relató un violento episodio que vivió con un expololo, durante una fiesta de Año Nuevo en Viña del Mar.

“Para dejar claro nunca he dejado que alguien me ponga un dedo encima… mi papá lo supo ayer, estoy como tiritando”, señaló en primera instancia y aclaró que “este fue un escenario violento, no es que haya sido una relación violenta”, antes de comenzar con el dramático momento, ocurrido durante la distendida celebración.

“Para un Año Nuevo fuimos a una fiesta masiva, en Viña. Esta persona no sé si tenía problemas con alcohol porque cambiaba de personalidad cuando empezaba a tomar, y hubo un momento que fui al baño y me demoré mucho”, señaló, explicando el motivo que generó la molestia de su expareja.

Y fue cuando regresó del baño, cuando se encontró que su pololo estaba convertido en un agresor.

“Nunca me voy a olvidar de su mirada, era otra mirada, y me dice… dónde andabai, yo no alcanzó a decir nada y él con toda su fuerza me empuja, me caigo, me golpeo la cabeza en el piso, había mucha gente mirándome… vi oscuro”, confesó respecto al grave suceso.

Tras ello, señaló que quiso golpearlo de vuelta, pero fue sacada del lugar por sus amigos.

“Me paré y yo quería pegarle. Un amigo me toma de la cintura y me saca del lugar. Nunca había vivido un escenario tan violento”.

Finalmente, ante el asombro de los demás invitados y su propio padre que estuvo presente en la grabación, señaló que siente verguenza por lo ocurrido.

“Hasta hoy me da vergüenza contarlo. Esto no lo cuento para dejarlo mal, pero espero realmente que no se lo haga a otra mujer, fue horrible”, finalizó.