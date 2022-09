The Rings of Power une las piezas del rompecabezas de la Segunda Edad

J.R.R. Tolkien nunca se dedicó a contar la historia de la Segunda Edad, pero sí dejó pistas para reconstruirla. Así, como dos detectives, Patrick McKay y John D. Payne, de la mano de expertos en Tolkien, recogieron todas las menciones a este momento histórico dentro de El señor de los anillos para construir un relato que ayudara a entender cómo se vivía en aquella época y cómo la oscuridad se fue apoderando del mundo.

Para ello, no solo tenían que hacer el papel de dos historiadores consagrados (trabajaron cuatro años en esta misión detectivesca), sino que debían escoger a los mejores intérpretes, los que entendieran la obra de Tolkien y pudieran transmitirla, no solo a fanáticos, sino a un nuevo público. Así, muchos tuvieron que construir sus papeles desde cero para darles forma a sus razas y culturas.

Para saber cómo fue la creación de todos estos personajes, hablamos con algunos de sus intérpretes, quienes coincidieron en que The Lord of the Rings: The Rings of Power se convirtió en una verdadera familia.

Elfos

“Uno de los mayores retos fue entender el concepto de la inmortalidad”: Benjamin Walker (Gil-Galad)

¿Cómo fue participar en una serie con un reparto tan diverso?

Ismael Cruz Córdova (Arondir): Las películas de Peter Jackson, que es una gran obra del cine y tuvieron un gran impacto en mí, se hicieron en un mundo distinto, dos décadas atrás. Ahora el tema de conversación es otro, la mirada es otra, el mundo es diverso, la mentalidad es otra. En realidad el mundo que creó Tolkien es diverso, tiene muchas razas, así que lo único que se hizo fue añadir los conceptos de diversidad actuales.

Benjamin Walker

(Gil-galad): Fue algo que Tolkien entendió. Puso todo el cariño y empeño en la creación de una sociedad diversa, en la que la única forma de sobrevivir era uniendo fuerzas.

¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron con sus personajes?

Robert Aramayo (Elrond): Todos tuvimos un montón de desafíos. Uno en particular era que me tenían que hacer ver muy alto para que otro pareciera muy bajo. Lo increíble es que todo esto se logró en el set, no en tomas aparte, sino en el set, entonces todo era muy cuidado, había herramientas y objetos en miniatura para que cada detalle quedara en la escena y se viera lo más real posible.

Con todo y esto, no se sentía raro, podíamos mirarnos a los ojos y llevar la escena.

Benjamin Walker

(Gil-galad): La inmortalidad para los elfos. El cerebro humano no es capaz de entender lo que significa la eternidad. A uno le explican que el universo es infinito, pero después de esa explicación uno puede irse a almorzar (risas). Pero un elfo vive con ese concepto, pasa toda su vida viendo destrucción y muerte. Ve que las cosas se repiten. Entonces tratar de entender esto para poder mirar el mundo desde la perspectiva de un elfo es un reto, pero también un placer.

Ismael Cruz Córdova (Arondir): Tuve que crear mi personaje de cero, así que mi reto fue concentrarme, no salirme del mundo al que estaba representando, conservar mis referencias. La ventaja es que nos convertimos en una familia, una de la que hacen parte grandes artistas que te apoyan todo el tiempo.

¿Cómo construyeron sus personajes? ¿Tomaron referencias de las películas?

Robert Aramayo (Elrond): Lo que fue muy emocionante de trabajar en este proyecto es que no se sabe mucho de la Segunda Edad, hay muchos huecos en la historia, así que era un terreno fértil en el que podíamos hacer grandes cosas. Así que fue divertido. Pero no, me fueron útiles, pero nada más.

Charles Edwards (Celebrimbor): La verdad es que no conozco a nadie de las películas y no me las vi en su momento(risas). Crecí con la serie animada, ese era mi mundo. Claro, finalmente tuve que verme las películas, pero no quería formarme ninguna idea a la hora de interpretar al personaje.

Enanos

“Queremos que la Tierra Media sea su escape”: Owain Arthur (Durin IV)

¿Cuál es el diferencial de esta serie?, ¿qué quieren transmitir?

Owain Arthur (Durin IV): Queremos que la pasen bien y que se queden con un mensaje positivo de esta historia.

Cuando estábamos filmando la serie, decretaron la pandemia, estábamos en Nueva Zelanda y sentimos que la Tierra Media fue nuestro escape. Eso mismo queremos que sienta el público.

Sophia Nomvete (Disa): Esta franquicia abre las puertas a toda clase de personas para que vean que tienen la oportunidad de surgir. Es mostrarles a las nuevas generaciones que el mundo en el que vivimos es diverso, que el mundo de Tolkien es diverso, que hay diferentes razas, diferentes personas y que está bien, que todos podemos vivir con esas diferencias.

Pelosos

“Nos volvimos una familia y Poppy no sería lo que es sin toda la gente alrededor”: Megan Richards (Poppy Proudfellow)

¿Cómo construyeron sus personajes?

Megan Richards (Poppy Proudfellow): Para mí, lo más importante fue aprender a moverme. Tuvimos una entrenadora física que nos dio referencias desde el principio. Tenía que crear la parte física de Poppy, cómo corría, cómo se movía, las expresiones…

Pero lo que más me ayudó fueron mis compañeros, es un gran reparto y todos nos ayudábamos entre todos a perfeccionar nuestros personajes. Se convirtió en una familia.

Sara Zwangobani (Marigold Brandyfoot): Coincido. Yo llegué tarde a la filmación y tuve que ponerme al día con el vestuario, los personajes, los espacios, pero cuando tuve un momento para hablar con los demás actores, ahí fue cuando descubrí cómo era mi personaje. En realidad, es como una familia, todos nos entendimos a la perfección muy rápido y eso nos ayudó mucho. Además, los creadores nos ayudaron mucho, porque estaban enamorados de todos los personajes, entonces nos transmitían esa emoción.

Humanos

“Es un grupo de personas que enfrenta los problemas como puede con lo que tiene”: Lloyd Owen (Elendil)

¿Qué conecta la serie con el público?

Leon Wadham (Kemen): Dejando a un lado que es fantasía, es una historia acerca del bien, el mal, familias, amor, odio, relaciones, amistad, son temas con los que el público se puede identificar. Además es ver cómo estos personajes toman decisiones, cómo enfrentan los problemas como pueden con lo que tienen.

Lloyd Owen (Elendil): Es un grupo de personas que se ven en medio de situaciones que no están bajo su control y que los lleva a pensar que lo único que queda es la fe, algo que también se ve en los libros de Tolkien.

Cynthia Addai-Robinson (Míriel): Es un reparto internacional. Por ejemplo, mi mamá es de Ghana, mi papá estadounidense y yo nací en Inglaterra. Y el resto de quienes hacen la serie tienen una historia parecida. Así que es un show que tiene contribuciones de todas las culturas, porque todos tratamos de imprimirle eso a nuestros personajes. ¡Es como la Tierra Media! Ahí todas las razas se unen para derrotar a un enemigo común.

Creo que The Rings of Power puede llegar a todo el mundo, todo el público se siente identificado.

Nazanin Boniadi (Bronwyn): Es una historia de buenos contra malos, unidad, de superar los obstáculos. El mensaje de la serie es optimista, porque al final lo que conecta al mundo es la esperanza de un mejor mañana, de unirse para superar la oscuridad. Que es lo que todos queremos ver.