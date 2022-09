Woo, una abogada extraordinaria: estas son las parejas reales de los actores (dos están casados)

Desde que se estrenó en Netflix en junio, el drama surcoreano Woo, una abogada extraordinaria ha acaparado por completo el gusto del público en todo el mundo con una entrañable historia.

El éxito de la serie que sigue la vida de Woo Young-woo, una abogada con trastorno del espectro autista y sus aventuras dentro y fuera de los juzgados, ha lanzado a la fama a sus talentosos actores.

Gracias a esto, el interés de las audiencias sobre la vida personal de los protagonistas y el resto del reparto ha crecido con su popularidad y muchos se preguntan si sus corazones están ocupados.

Las parejas en la vida real de los actores de Woo, una abogada extraordinaria

Por esto, a continuación, te contamos el estatus sentimental del elenco de esta exitosa producción:

Park Eun-bin / Woo Young-woo

En la piel de Woo Young-woo, la actriz Park Eun-bin derrocha química junto a su coprotagonista Kang Tae-oh. No obstante, en la vida real, la estrella de 31 años está soltera desde su nacimiento.

Así lo reveló en una reciente entrevista retomada por el sitio web Kdrama Stars. Tras sus declaraciones, muchos fanáticos de la intérprete se mostraron muy escépticos.

Sin embargo, ella sostuvo que es la verdad y le causa mucha vergüenza. “Quiero ocultar el hecho de que no tengo experiencia en relaciones porque es vergonzoso”, manifestó.

“No me gusta que me llamen ‘la actriz sin novio desde que nació’ porque parece que algo anda mal conmigo”, agregó la histrionisa que trabaja en la industria del entretenimiento desde los 4 años.

Asimismo, explicó que esto se debe a que ha priorizado su carrera actoral y su educación (estudió Psicología y Broadcasting en la universidad) desde su niñez en lugar de buscar a su alma gemela.

La autodeclarada workaholic además no cree que pueda llegar a nada en las citas y menos casarse. “El amor es tan extraño para mí. No creo saber su verdadero significado todavía”.

Sin embargo, no está cerrada al romance y espera algún día tener una bella relación. “Me gusta un hombre que sea puro y agradable, alguien que me cuide”, compartió.

“Quiero un hombre que me apoye y me comprenda mientras hago las cosas que amo”, concluyó.

Kang Tae-oh / Lee Joon-ho

El galán Kang Tae-oh ha robado corazones en este k-drama judicial encarnando a Lee Joon-ho, un noble, dulce y brillante abogado que se enamora inesperadamente de Young-woo.

En la realidad, el actor de 28 años ha tenido algunas relaciones privadas, pero en la actualidad está públicamente soltero y centrado en su carrera y su servicio militar, que comienza este mes.

Sobre su mujer ideal, Tae-oh dijo que no tiene una como tal. “No he decidido mi tipo ideal desde que era joven. (…) Mis conocidos también dijeron que mis ex novias no tenían nada en común”.

“Personalmente, disfruto mucho estar juntos y creo que es bueno si el código encaja bien intercambiamos energía positiva entre nosotros y nos ayudamos mutuamente con energía positiva”, dijo.

Kang Ki-young / Jung Myung-seok

El actor Kang Ki-young también ha logrado dejar su huella en la audiencia como Jung Myung-seok, un abogado sénior del bufete Hanbada que se encarga de guiar a Young-woo tras ser contratada.

Fuera de los sets, Ki-young está felizmente casado con una mujer que no pertenece al medio artístico desde 2019. El histrión se ha reservado la identidad de su pareja desde hace 6 años.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, la agencia del actor compartió la feliz noticia de que los esposos habían debutado en la paternidad al darle la bienvenida a su primer bebé juntos.

Baek Ji-won / Han Seon-young

La artista Baek Ji-won, quien encarna a la directora ejecutiva de Hanbada, la abogada Han Seon-young, es muy privada sobre su intimidad por lo que se desconoce su vida sentimental.

Ha Yoon-kyung / Choi Soo-yeon

En Woo, una abogada extraordinaria, Ha Yoon-kyung da vida a Choi Soo-yeon, una inteligente abogada sin aspiraciones amorosas que tiene una trama romántica con el odiado Kwon Min-woo.

En el plano real, está soltera pero su estrecha amistad fuera del set con el actor detrás de Min-woo (Joo Jong-hyeok) y su intercambio de mensajes en Instagram han despertado rumores de romance.

No obstante, tales especulaciones son solo eso pues ninguno de los dos ha confirmado mantener un noviazgo. Así que, por los momentos, la actriz está públicamente soltera.

Joo Jong-hyeok / Kwon Min-woo

Como mencionamos, Joo Jong-hyeok ha sido vinculado románticamente con su compañera en Woo, una abogada extraordinaria, Ha Yoon-kyung, pero los dos parecen ser solo buenos amigos.

Al igual que la actriz, el galán no tiene pareja al menos públicamente y está disfrutando de su popularidad como el competitivo antagonista de Young-woo en el bufete Hanbada.

Cabe destacar que, en una reciente entrevista, le preguntaron quién era su tipo ideal entre Dong Geurami (Joo Hyun-young) y Choi Soo-yeon (Ha Yoon-kyung).

En respuesta, eligió a Joo Hyun-young como su tipo ideal porque ella eligió antes a su personaje en una dinámica similar. “Por eso, le envié un mensaje de texto con ‘Gracias, te amo”, confesó.

Jin Kyung / Tae Soo-mi

La histrionisa Jin Kyung, quien encarna a la abogada del bufete Taesan, Tae Soo-mi, presuntamente también está soltera a sus 50 años aunque no se puede afirmar porque resguarda mucho su privacidad.

Sin embargo, reveló en el programa de variedades Happy Together que estuvo casada un tiempo, pero se divorció. No se sabe si tiene hijos.

Joo Hyun-young / Dong Geurami

La estrella Joo Hyun-young, quien se ha ganado el afecto de todos en la piel de Dong Geurami, la única y mejor amiga de Woo Young-woo, es muy hermética con respecto a su vida personal.

Debido a esto, se desconoce cómo se encuentra actualmente el estatus de su corazón.

Im Sung-jae / Kim Min-shik

El histrión Im Sung-jae, quien personifica al dueño del pub en donde Geurami trabaja, también es muy reservado con su intimidad por lo que no se sabe si tiene pareja o no.

Jeon Bae-soo / Woo Gwang-ho

Por último, el intérprete Jeon Bae-soo, que da vida al padre soltero de Young-woo, está casado y tiene varios hijos.

“Vivo en Yongin y vivo cerca de una escuela primaria donde hay muchos niños. Antes, solo me conocían como un Ahjuhssi del vecindario, pero ahora me llaman ‘el papá de Woo Young Woo”, contó en entrevista a 10Asia sobre la popularidad que le ha traído la serie.

“Mi hija no vio el drama al principio, pero todos sus compañeros de clase conocían el saludo ‘Woo Young Woo - Dong Geurami’, pero ella no lo sabía. Así que comenzó a ver el drama y se convirtió en una ávida espectadora después de encontrar su papá apareció en él”, agregó el actor de 52.

“Mi esposa a veces se siente un poco incómoda con la popularidad porque en este momento nuestros hijos están en un descanso y queremos irnos de vacaciones, pero mucha gente me reconoce, así que me dice que me quede en casa mientras ella saca a los niños”, contó riendo.