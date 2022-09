Alejandra Valle reflexionó tras polémico show de Las Indetectables en Valparaíso: “No han sido días fáciles”

Alejandra Valle estuvo animando el cierre de campaña del Apruebo en Valparaíso junto a Las Indetectables, evento que se llenó de críticas y polémica. En este contexto, es donde la comunicadora decidió compartir una sentida reflexión tras una semana del espectáculo.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista señaló: “Los caminos son curiosos a veces, llenos de dificultades que hay que aprender a superar. No han sido días fáciles. Restarme. Uf, restarme, no es algo que yo suela hacer”.

Posteriormente, aseguró que “restarse (de la campaña) para ser más útil ha sido un camino más difícil y doloroso”, aunque “siempre he querido un mundo mejor y si mi figura pudiese haber perjudicado un milímetro al Apruebo, pues entonces espero haber hecho lo correcto en este fin de la carrera”.

Su opción para este 4 de septiembre

Posterior a su mea culpa, Alejandra Valle aseguró que “la opción Apruebo es la que le hace bien a Chile. Queremos un país más justo y equitativo y la única forma de emparejar la cancha es aprobando la nueva Constitución mañana. Un texto hermoso, que nos deja un mejor camino para comenzar el nuevo país que queremos, sin resabios de aquellos que han matado, mutilado, dividido familias”.

“Estoy segura que las y los jóvenes, acompañados siempre por las mujeres, cambiaremos este país y el mundo; que gracias a este texto que nace de los movimientos sociales, Chile y América Latina marcaremos un nuevo amanecer, un mundo que gira y entiende que la codicia que nos ha gobernado no lo es todo”, agregó en la publicación.

Posteriormente, destacó que se “puede vivir de mejor manera respetando nuestro entorno, la naturaleza, los animales y a nosotros mismos”.

“Espero que este grano de arena que cada una de nosotras y nosotros podemos dejar mañana en las urnas, escriba ese nuevo futuro”, expresó y de pasada agradeció los mensajes de ánimo tras la polémica.

“El odio me toca, me afecta, pero no me verán caer”, concluyó.

Cabe destacar que la periodista mantiene su cuenta cerrada hasta el próximo 5 de septiembre, día posterior al Plebiscito de Salida.