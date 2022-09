El misterio del funeral de “Chespirito” revelado por Carlos Villagrán

Una de las series más exitosas que produjo Roberto Gómez Bolaños fue “El Chavo del 8″, donde participó Carlos Villagrán, quien recientemente ha llamado la atención, tras compartir algunos detalles “turbios” acerca del funeral del comediante.

Recordemos que el actor dio vida a “Kiko” y durante una época tuvo problemas con el comediante, luego de que surgiera un conflicto por los derechos del personaje.

En una entrevista para el programa argentino “La Divina Noche”, el artista hizo unas declaraciones que pronto se hicieron virales en redes sociales.

Pues Villagrán aseguró que Roberto Gómez Bolaños no murió el día que lo anunciaron, sino que el fallecimiento ocurrió mucho antes.

¿Qué dijo Carlos Villagrán?

El artor insistió en que no tiene la manera de comprobarlo, pero el día del funeral notó varias cosas que lo hacen estar convencido de que Florinda Meza, viuda del comediante, fabricó “una mentira” para llamar la atención del público y darle raiting a Televisa.

Lo que más llamó su atención fue el hecho del gran homenaje que se le realizó al actor, pues todo parecía planeado y no algo que hubiera surgido de último momento. , donde pudo apreciar varios detalles.

“Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta que Roberto ‘Chespirito’ no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda, les dijo ‘aguántamelo’, porque no te explicas, por ejemplo, que al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de ‘El chavo del 8′ y del ‘Chapulín colorado’, ¿A qué hora los hicieron?”, manifestó el actor que dio vida a “Kiko”.