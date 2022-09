Leo Rey reveló detalles de la dura infancia con su padre: “Me maltrataba por cualquier cosa, me pegaba”

Leo Rey será uno de los comensales en el nuevo episodio de “La Divina Comida”, donde detallará cómo fue su dura y cruda infancia, revelando que su mamá lo entregó a su papá al año de vida, y que este último nunca lo trató bien.

Según consigna TiempoX, el cantante de cumbia confesó que: “Me maltrataba por cualquier cosa, me pegaba. No me celebraba cumpleaños, navidades, nada, era un mal padre, en ese sentido del cariño”.

“Me hacía trabajar, mi papá tenía un parque de diversiones de estos que se ponen en las playas, como de taca-taca, todo rudimentario, autitos a pedales, tiro al blanco, pero pobre… Y yo me crié en ese mundo, vendiendo fichas, atrayendo al público para ganarnos unas lucas, no me mandó nunca al colegio”, reveló y que aprendió a leer “por los taca-tacas”.

“Ahí tenía que sacar cuentas, hacía las solicitudes yo para la junta de vecinos, elevo esta solicitud para poder instalarnos con los taca-tacas por un período de 30 días, todo eso yo me lo aprendí. Aprendí de todo así”, agregó.

Los duros 14 años

El intérprete contó su padre lo maltrató físicamente cuando tenía solamente 14 años de edad. “Me fue a pegar, y me dio duro, antes los papás pegaban con varillas”, recordó Leo.

Sin embargo, en ese momento “yo me sentí mucho más grande y con el poder de defenderme de alguna manera, y le dije ‘a mí no me vas a pegar nunca más, viejo tal por cual’ y me fui con lo puesto sin destino”.

Aunque al tiempo volvió a su hogar, en el proceso descubrió su pasión por la música. “Me empecé a desempeñar con una guitarra cantando en bares, y yo ya lo hacía, pero mi papá no me dejaba, él decía que yo no me podía dedicar a la música que tenía que seguir su legado en el comercio”, comentó en el programa de CHV.

Una de las maneras que pudo ser libre y seguir perfeccionándose en su carrera fue alejarse del entorno de su padre. “Salir a la calle para mí era como descubrir y eran las oportunidades… No quise ser flaite, siempre me preocupé de hablar bien, aunque no tuviera estudios, pero que no pareciera que nos los tuviera”, contó.

Su madre se aprovechó de él

Cuando su carrera comenzó a despegar y dejó de vivir con su papá, su madre volvió a tomar contacto con el pequeño Leo. “Toma la tuición y yo me tengo que ir a vivir con ella. Fue terrible para mí”, recordó en “La Divina Comida”.

“Yo no la conocía prácticamente y llegué a vivir a una casa donde tenía más hermanos y no los conocía”, detalló el talento.

“Ella me trató de explicar de alguna forma cuáles fueron las circunstancias en las que me dejó, que ella tenía a mis hermanos mayores y no podía con los dos y todo. Fue duro, porque yo me perdí todas las cosas que tiene que vivir un niño, me sentí un poco utilizado, porque cuando si cantaba y me iba bien todo bien, pero si me iba mal, todo mal”, expresó.

Finalmente, uno de los comensales le consultó sobre si tenía que ayudar económicamente a la madre en ese entonces, a lo que Leo Rey asintió.