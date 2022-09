‘Malcolm el de en medio’: ¿qué pasó con Dewey tras la serie?

Hay series que pasan desapercibidas y otras que, no importa cuánto tiempo transcurra, son imposibles de olvidar porque marcaron a toda una generación. Ese es el caso de Malcolm el de en medio.

Estrenada en enero del año 2000, la exitosa serie juvenil conquistó a las jóvenes audiencias narrando la vida de una familia disfuncional cuyo hijo mediano, Malcolm, resulta ser un genio.

Además del protagonista adolescente, los otros seis miembros de su peculiar clan también lograron clavarse en el corazón del público. Entre ellos, uno de los más recordados es el pequeño Dewey.

El inteligente y musicalmente dotado niño es el hijo menor de la familia hasta el nacimiento del tierno Jamie. En la trama, era víctima constante de las bromas y abusos de sus hermanos mayores.

Detrás de este entrañable personaje a lo largo de los 151 episodios del programa, divididos en siete exitosas temporadas, estuvo más que cabal el talentoso niño actor Erik Per Sullivan.

Con apenas 8 años de edad, Per Sullivan se ganó a la audiencia en la primera entrega con un gran talento y carisma. A partir de entonces, el público amó verlo crecer hasta el final de la serie.

El histrión infantil no era novato en esa época, pero apenas comenzaba su carrera y formar parte de esta producción de Fox aclamada por la crítica y multipremiada lo catapultó a la fama mundial.

Durante aquellos años, alternó su interpretación de Dewey con intervenciones en otros proyectos, tales como Una Navidad de locos (2004) o Buscando a Nemo en la voz del caballito de mar Sheldon.

No obstante, desde el desenlace del proyecto creado por Linwood Boomer en 2006, han pasado 16 años en los que el público no ha vuelto a ver al prometedor artista y se preguntan qué fue de él.

¿Qué fue de Erik Per Sullivan, el actor detrás de Dewey en Malcolm el de en medio?

Luego de alcanzar el estrellato internacional con su actuación en Malcolm el de en medio, el nacido en Massachusetts el 12 de julio de 1991 continuó expandiendo su trayectoria en el cine.

La joven estrella dio voz a Baby Bug en la famosa cinta Arthur y los Minimoys (2006). Además, actuó en el cortometraje Once Not Far from Home (2006) y películas como Mo (2007).

Por otro lado, recibió el premio James Joyce de la University College Dublin en el año 2007, un importante galardón que se entrega a quienes han logrado un éxito sobresaliente en su campo.

A la par de su carrera, continuaba con su educación y era un alumno destacado. De hecho, egresó de la Phillips Exeter Academy, un colegio privado para estudiantes de alto rendimiento, en 2009.

Tras graduarse de la secundaria, el joven que habla suizo e inglés y toca instrumentos como el piano y el saxofón alto entró en la respetada Universidad del Sur de California, según Imdb.

También se sumó al elenco del largometraje Twelve, estrenada en 2010. Con esta actuación, además de su conocido talento, parecía demostrar que compaginaría su faceta estudiantil con la actoral.

No obstante, luego de haber actuado en la cinta protagonizada por Chace Crawford y con una prometedora carrera artística por delante, Erik Per Sullivan decidió retirarse de la actuación.

¿Dónde está ahora Erik Per Sullivan?

Desde entonces, su vida es un misterio. Y es que no solo desapareció de las pantallas, sino también de la vida pública y más tarde de las redes sociales. Su desvanecimiento despertó las especulaciones.

Sin embargo, los rumores sobre su paradero estallaron propiamente luego de que fuera el único actor de Malcolm el de en medio que no asistió a una reunión del reparto en 2012.

Durante el evento, el actor Justin Berfield (Reese en la ficción) lo recordó sosteniendo una foto suya. Por otro lado, la versión oficial informó que no había podido asistir por “motivos laborales”.

Empero, su falta al acto desató una ola de murmuraciones sobre él. Se comenzó a suponer de todo sobre los presuntos motivos de su ausencia. Incluso se dijo que había fallecido.

Las habladurías en Internet pronto se aplacaron, pero todavía no se sabe nada de su vida actual. ¿Se graduó de la universidad? ¿Tiene pareja o hijos? ¿Volverá a actuar algún día? Son preguntas recurrentes de los fans sobre Erik que no tienen respuesta y quizás nunca la tengan.

Sobre su vida lejos de las cámaras, el protagonista de Malcolm el de en medio, Frankie Muniz, fue cuestionado en una entrevista en el año 2017. Al respecto, dijo no saber nada.

“Para ser honesto, no sé qué en qué ha estado”, explicó a Malcolm France sobre la vida actual de su excompañero de elenco, quien actualmente tiene unos 31 años.

“Odio decir eso, porque he hablado con él varias veces desde que terminó la serie. He hablado mucho con sus padres”, comentó.

“Cuando estaba en la banda, fuimos y tocamos en la ciudad donde vive y sus padres vinieron al espectáculo, pero desafortunadamente él no pudo asistir”, contó.

En la conversación, Muniz aseveró que el eterno Dewey ha estado “haciendo muchas cosas diferentes”, pero no especificó cuáles.

Asimismo, apuntó que es normal que algunos niños actores busquen “experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de la atención” luego de ser famosos a temprana edad.

“Creo que eso es lo que él quería hacer, así que bien por él”, concluyó.