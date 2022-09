“Que se haga cargo”: el cara a cara entre Steffi Méndez y DJ Méndez en Podemos Hablar

El viernes en la noche se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el programa de Chilevisión. El espacio, que en esta oportunidad volvió a ser conducido por Julio César Rodríguez, tuvo como invitados a Sigrid Alegría, Johnny Herrera, Kanela, Steffi Méndez y DJ Méndez.

Y justamente estos dos últimos sostuvieron un tenso cara a cara debido a una particular decisión familiar.

En ese sentido, el animador le preguntó a la joven por unas declaraciones de su padre en el mismo programa, en donde señaló que le gustaría tener un hijo con su pareja, Beatriz Fuentes.

“Si, todo el rato. Tenemos un plan de aquí a dos años, o de repente la próxima semana”, manifestó en dicha ocasión el cantante, señalando que se encuentra en tratamiento para volver a ser padre.

El cara a cara

Tras esto, Steffi contó que se enteró de los dichos de su progenitor durante una transmisión en vivo, cuando le preguntaron por dichas palabras.

“Yo no estoy muy de acuerdo, porque somos varios y creo que todavía hay mucho que entregar como papá y se lo he dicho. La polola de mi papá ahora me cae súper bien, la vengo conociendo (...) hasta el momento, súper bien, no tengo nada que decir, buena relación, y mi papá se ve bien”, relató.

Consultada sobre la posibilidad de tener un nuevo hermano, la influencer indicó que “no más, por favor”, afirmando que serían 10 hijos, considerando que DJ Méndez tiene seis hijos y su pareja tiene también sus hijos.

Luego de esto, ingresó al estudio el cantante, manifestando que “(estamos) 100% en la misma, pero ella tiene derecho a su opinión, porque igual somos una familia numerosa, tiene hartos hermanos, la entiendo”.

“Yo creo que aún tienes mucho que entregar como papá, los más chicos tienen 15 y 13, y déjame recordarte como era cuando yo tenía 15”, le señaló Steffi a su padre.

Ante esto, el cantante afirmó que “¿qué es esto, un cara a cara?”. “Si se fijaron, yo nunca dije de aquí a mañana”, agregó.

“Dijiste la próxima semana, que se haga cargo, por favor”, le respondió su hija.

Finalmente, Julio César Rodríguez le preguntó a DJ Méndez si le daría más vueltas al tema, considerando la opinión de su hija.

“Sí, porque la verdad que la opinión y la bendición de mi hija, especialmente Steffi, para mi siempre ha sido muy importante. Tiene un peso su pensar y su sentir en mi vida”, concluyó.