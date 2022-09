Marcianeke siendo muy Marcianeke: “Oye no me pregunten si Apruebo o Rechazo porque me importa un pic*”

El cantante urbano Marcianeke muy a su estilo, le pidió a sus seguidores que no le siguieran preguntando si estaba a favor del Apruebo o del Rechazo, porque...bueno, no dio finalmente su opinión.

“Oye no me pregunten si Apruebo o Rechazo porque me importa un pic*, era”, fue la respuesta del artista.

Marcianeke ni ahí con la política

Ya para la segunda vuelta presidencial, Marcianeke se había enojado con los políticos. A través de sus stories, precisó que: “dejen de enredarme en sus volás de política. Si poniéndome, no van a votar por ustedes. Más vivos que reclamo derechos y eran”.

Su amigo Pablo Chill-E sí hace cinco días se refirió a la política, en específico, tras el puñetazo del diputado Gonzalo de la Carrera al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda.

“Ke pena k la política divida tanto ala gente hasta llevarla a la violencia siendo k la politica no ayuda a nadie mas k a los politicos sus amigos y contribuyentes. Esto es un coliseo romano donde los poderosos se divierten viendo como nos matamos (sic)”, compartió el artista vía historia de IG.