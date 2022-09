“¡Qué desastre!”: el chascarro que sufrió Soledad Onetto tras cambio de hora en su celular

Muchas personas se dieron cuenta durante esta jornada que su celular cambió automática su hora durante la medianoche. Esto debido a que originalmente en esta fecha se realizaba el cambio al horario de verano, hecho que finalmente se deberá efectuar el próximo fin de semana.

Y una de las personas que tuvo ese inconveniente fue Soledad Onetto, quien reveló el chascarro que sufrió producto de esta situación.

En el especial de prensa en Mega, producto del plebiscito de salida, la periodista contó que se levantó una hora antes de lo que tenía considerado.

El chascarro

“¡Qué desastre! ¿A cuántos de ustedes les habrá pasado en la mañana? A mi por lo menos, me levanté una hora antes, me metí a la ducha, me vestí, estaba lista, y descubrí que eran las 5 de la mañana”, relató la comunicadora.

Mega (Captura Mega)

“¿Y qué hiciste hasta llegar al canal?”, le preguntó al respecto José Antonio Neme.

“Me metí a la cama de nuevo con el pelo mojado, y dormí una hora más”, reveló Onetto.

Tras esto, afirmó que “¡Qué terrible! Yo estaba absolutamente desinformada. Yo sabía que era el cambio de hora, que se había pospuesto, pero nunca supe que el teléfono me iba a cambiar la hora”.

“Les pasó a varios, y llegaron a votar más temprano. Lo bueno es que se desocupan más temprano”, remató la periodista.