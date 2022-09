Actores turcos que roban suspiros: conoce los rostros que han flechado a las latinas

Las plataformas streaming llegaron para revolucionar el mundo del entretenimiento, pues le dieron paso a un sinfín de producciones de todas partes del mundo y es así como el entretenimiento y los actores turcos cada vez ha tomado más fama.

Películas, series y diversas producciones de origen turco llegaron a las plataformas para robarse la atención del público, de modo que sus actores también han logrado cautivar al mundo tanto por su talento como si impresionante atractivo.

La lista de galanes turcos cada vez se hace más larga, y es que para muchos fanáticos, se trata de hombres con una belleza exótica que puede enamorar a cualquiera y, por esa razón, aquí te traemos alguna imágenes de los actores turcos más guapos.

Muchos de ellos saltaron a la fama por producciones que hoy son exitosas en plataformas como Netflix, de modo que no es raro si ya has visto a algunos.

Estos son los actores turcos que roban suspiros

Kerem Bürsin

Ganó fama gracias a su papel de Serkan Bolat en la producción “Love Is In The Air”. El actor cautivó con su atractivo, pero lo que lo ha llevado al éxito es su talento, el cual lo ha hecho triunfar con fanáticos dentro y fuera de Turquía.

Alp Navruz

El galán se ha robado el corazón del público y ha ganado fama internacional gracias a su papel de Poyraz en “Ada Masali: el cuento de la isla”. Además, tiene una excelente carrera en el cine y en la escritura.

Emir Özden

Sorprendió al mundo al interpretar a Ege en “Inocentes”. Aunque el galán de 27 años pensó en dedicarse a las matemáticas, después de descubrir su pasión en la actuación, su carrera va en ascenso.

Birkan Sokullu

Participó en la telenovela “Inocentes” bajo el papel de Han, el cual le dio una visibilidad internacional con una fanaticada que lo sigue fielmente a través de sus redes sociales.

Murat Ünalmis

Es uno de los villanos más destacados de las producciones turcas y así lo demostró “Tierra amarga”, donde interpretó a Demir Yaman. A sus 40 años tiene una gran fanaticada y se roba los corazones de muchos de sus admiradores.