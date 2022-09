Jacky Ramírez, de estrella de Survivor y Acapulco Shore a OnlyFans

No cabe duda de que la personalidad de Jacky Ramírez se puede describir como polémica y extrovertida.

Estas cualidades la ayudaron a posicionarse como una figura importante en el Survivor México, a pesar de no ser una especialista en deportes y pruebas de resistencia.

Sin embargo, la modelo e influencer tuvo el temple y capacidad par eliminar a dos participantes, algo que sorprendió a la audiencia y a los propios protagonistas del reality show.

Aun así, sus compañeros de tribu y el resto de los participantes no la consideraban un elemento fuerte o importante en el programa, por lo que organizaron una estrategia para eliminarla.

Con tótems de salvamento lograron que Jacky Ramírez fuera la única condenada al juego de extinción, por lo que fue expulsada de forma automática.

Contrario a lo que podría pensarse, la modelo mexicana de 27 años no realizó algún comentario polémico en su discurso de despedida.

De hecho, aseguró que cambió su mentalidad, forma de ser y condición física desde que entró al reality show.

“Es una experiencia única, que yo creía que no existía, que sólo era grabar e ir al hotel. Aunque no quisiera volver a vivirla, sí me marcó para siempre, y soy una nueva Jacky de la que entró a la que se va”, dijo la influencer.