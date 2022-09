Llegó toda amorosa a cumplir con su deber cívico, pero la recepción de la vocal de mesa no fue de las mejores. Por lo menos, así contó la influencer Gianella Marengo en sus historias de Instagram donde relató el mal rato que le hicieron pasar gratuitamente. puesto que le recriminaron que fuera a votar si ella vivía en Italia.

“Vengo llegando de votar. No había nadie porque fui tarde esta vez, como nunca. Me dio risa porque una galla… llego y digo ‘¿cómo están?, ¿cómo van?, ¿están chatos?”, señaló Marengo, agregando que la respuesta de las mujeres no fue de las mejores.

“bien, pero… no pero la gente que no vive acá en Chile y viene a votar la encuentro super barza”, habrían comentado entre las vocales de mesa.

“Super barza que vengan a votar cuando ni siquiera… bueno, si quieren votar vénganse a vivir acá po, yo les mando los pasajes”, reveló que dijo la mujer refiriéndose a ella.

Finalmente, Marengo optó por lo sano y para no hacerse problemas prefirió tirarles buenas vibras y dar media vuelta.

“Yo ‘uy, chao. Que estén bien, mua. Pásenlo bien, un besito. Que lleguen bien a la casa”, contó que respondió ante las pesadeces.

[ “La hueo...pesá”: Gianella Marengo relató mal rato con vocal de mesa por vivir fuera ]

“Igual ganamos”

Sin embargo, se desquitó en su cuenta personal.

“Uhh, la hueo… pesá. Si es que me estás viendo, no te quise responder nada y tú te diste cuenta. Así que me da lo mismo. Igual ganamos”, agregó tirando besos a la cámara la ex participante de Aquí se Baila y generando diversas reacciones.