Marvel: esto es todo lo que se sabe de Capitán América 4

Al final de Avengers End Game se conoció que era la última cinta donde veríamos al Iron Man de Robert Downey Jr. y al Capitán América de Chris Evans, quien le entregó la responsabilidad de llevar su escudo a Falcón, interpretado por Anthony Mackie.

Luego de estrenarse “Falcon y el Soldado de Invierno”, los fans pudieron ver con mayor claridad cuáles eran los planes de Disney con respecto a continuar la saga de Capitán América sin la presencia de Chris Evans.

Tras confirmarse los planes del MCU, donde se involucra la nueva entrega de Capitán América, los amantes del superhéroe quieren saber todos los datos que traerá esta película.

Lo que se sabe de Capitán América 4

Reparto

En el rol principal está confirmado Anthony Mackie que protagonizará su primera película dentro de Marvel.

Sería sensato esperar que Sebastian Stan regrese como Bucky, dados sus papeles anteriores en todas las películas del Capitán América y su relación desarrollada con Sam en la serie de Disney +. Sin embargo, no está claro si Bucky todavía tendría algún trauma como el Soldado de Invierno, o si implicaría que se convirtiera en el Lobo Blanco.

En cuanto a otros posibles miembros del reparto, tampoco está claro si veremos el regreso de Sharon Carter de Emily VanCamp, John Walker de Wyatt Russell, también conocido como Agente Estadounidense, y Valentina Allegra de Fontaine de Julia Louis-Dreyfus.

Dirección y guion

El director de esta cinta será Julius Onah quien cuenta con una filmografía donde resalta Luce (2019), The Cloverfield Paradox (2018) y The Girl Is in Trouble (2015).

En abril, Variety informó que el escritor principal de “The Falcon and the Winter Soldier”, Malcolm Spellman, escribirá el guion de la cuarta película de “Capitán América”.

Fecha de estreno

Marvel ya ha anunciado que ‘Capitán América 4′ se estrenará el 3 de mayo de 2024, siendo así la penúltima película de la Fase 5 de su universo cinematográfico de superhéroes.