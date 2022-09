“Piqué sí se quería casar con Shakira”, experta en lenguaje corporal revela las señales en este video

Shakira y Piqué tuvieron una de las relaciones más polémicas, pues en muchas ocasiones se le acusó de serle infiel a la colombiana, hasta que finalmente ella decidió romper con él.

Ahora, él tiene una nueva novia, con quien le fue infiel a Shakira, y con quien se dice que ya vive con él, e incluso convive con sus hijos.

Clara Chía Martí es la joven que se robó el corazón de Piqué, y ahora viven su relación sin temor a mostrarse en público, pues ya se les ha visto asistiendo a diferentes eventos juntos.

Durante los 12 años de relación de Shakira con Piqué, ella nunca se quiso casar con él, y en una entrevista, reveló que prefería ser la novia.

Experta en lenguaje corporal analiza video de Shakira y Piqué

Fue en el 2020 cuando Shakira reveló durante una entrevista que no quería casarse con Piqué porque el matrimonio la asustaba.

“El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”, dijo la colombiana en ese entonces.

La experta en lenguaje corporal MaryFer Centeno analizó el video en el que se ve a Shakira junto a Piqué durante una entrevista y asegura que él sí se quería casar con la cantante.

“Cuando le preguntan a Shakira que por qué no se ha casado aquí está Pique muy atento, muy alerta, esperando a ver qué contesta, porque ella hace unos ojos como de sorprendida”, dijo la mexicana.

“Incluso ella pone en duda la palabra, aquí él baja la cabeza como resignado y ella sonríe y dice me gusta más ser novia, e incluso le parece más sexy ser su novia. Y aquí está el rostro de Piqué que se queda como ‘ay de verdad, pero cómo puede ser posible’. Él sí se quería casar con ella, ella fue la que no quiso casarse con él”, dijo MaryFer.

A través de las redes, sus seguidores aseguraron que fue la mejor decisión que Shakira pudo tomar.

“Él no le daba la confianza suficiente, y tenía toda la razón en no confiar en ella”, “qué bueno que nunca se casó”, “fue la decisión más sabia de Shakira no casarse con él”, “ya Shakira sabía como era él”, y “fue la mejor decisión que pudo tomar Shaki”, fueron algunas de las reacciones en redes.