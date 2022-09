“Terminarán con lo que botó la ola”: Sergio Rojas reveló que Viña 2023 aún no tiene artistas

Sergio Rojas despertó la preocupación de los medios de expectáculos al revelar que el Festival de Viña 2023 no tendría a ingún artista 100%. confirmado.

La información revelada por el comunicador y replicada por medios como La Cuarta, fue a dada a conocer en último capítulo de su show online “Que te lo digo”, junto a a la periodista Paula Escobar, con quienes abordaron el problema y contaron lo que saben de lo que está sucediendo realmente con la organización del evento en la ciudad jardín.

“Me puse a averiguar qué pasa con el Festival de Viña y no pasa nada. Faltan 5 meses y de verdad eso es poco tiempo para un festival de la envergadura del Festival de Viña, ya deberían tener a algún artista confirmado y no tienen a nadie confirmado, solo rumores de prensa”, aseguró Paula Escobar, quien confirmó que se había comunicado con la comisión organizadora del certámen.

“Nosotros estamos pidiendo una segunda reunión, porque queremos saber en qué va el Festival. Desde la comisión se pidió por segunda vez una reunión con los canales para que informen el avance”, explicó Escobar, dando a entender que ni ellos se han juntado a conversar del tema.

“Mira la verdad es que hasta el momento no tenemos mucho que decir, estamos en reuniones, estamos viendo’… en el fondo, nada… La verdad es que cuando te dicen ‘por el momento no tenemos noticia’, a mí como periodista de espectáculo me parece preocupante”, agregó la colega de Sergio Rojas.