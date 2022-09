“Hueo...¿qué mierd... te pasa?”: Desclasifican pelea “a muerte” entre Pamela Díaz y Ale Valle

Eran grandes amigas, pero por graves problemas de egos terminó la relación entre Pamela Díaz y Alejandra Valle, según contó el periodista Sergio Rojas en el live que realiza cada domingo en su cuenta de Instagram junto a Paula Escobar, asegurando que se pelearon “a muerte” debido a quién animaba el extinto programa de farándula “Secretos a voces” de Mega.

Todo ocurrió cundo La Fiera dejó en stand by la conducción del espacio, para entrar al reality ¿Volverías con tu ex?, por lo cual su amiga de ese entonces, quedó al mando de la animación, pero de manera temporal. Sin embargo, Ale Valle no lo habría entendido así.

“La Pamela se encierra y Ale Valle toma el rol de animadora (…) después Pamela vuelve al programa y le tocaba retomar la animación, y la verdad es que Pamela no estaba ni ahí con pelear por la animación, esto según lo que me cuenta ella”.

Pero, al salir del encierro. Pamela regresó a “Secreto a voces” y se da cuenta que su amiga ya no era la misma.

“Empezó a cachar que la Ale Valle estaba rara”, señaló el panelista de “Me late prime”, indicando que no la dejaba conducir ni presentar las notas, hasta que Pamela explota y le pregunta qué diablos le pasa.

“Cuando se van a comerciales Pamela dice ‘¿hueo… me podís decir qué mierda te pasa? Porque me pisai, no me dejai dar los pases, te montai arriba mío, como weo… ¿qué te pasa?’”, aseguró el chacal de la farándula.

Pelea a muerte

Pero Ale Valle tampoco se quedó callada y respondió al enojo de la Fiera.

“Ahí la Ale Valle dijo ‘no, yo no puedo trabajar más con la Pamela. ¿Quién es la animadora, ella o yo?”, contó Rojas.

“Creo que bajó el director y le dijo ‘Alejandra, la animadora es Pamela Díaz’. Ahí se pelearon a muerte y esa amistad se quebró para siempre”, concluyó el periodista respecto a la gran amistad que tenían, donde incluso la modelo la había ayudado a negociar y se quedara animando,

“Pamela había hecho todo el puente para que dejaran animando a la Ale Valle. Más encima, la Pamela la había ayudado a negociar las lucas y todo el cuento, o sea, súper buena onda y súper buena amiga”, desclasificó.