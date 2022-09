JLo: Ex empleada de casino expone cómo es atender a la diva y a Ben Affleck: “ella le prohibe dar propinas”

Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen sumando comentarios negativos en cuanto a su personalidad y acciones al momento de visitar distintos sitios. A pesar de que son una de las parejas más admiradas de la farándula, al parecer estar cerca de ellos no suele ser muy agradable.

En varias oportunidades la diva del bronx ha sido tildada de despota y prepotente y ahora se ha sumado Ben Affleck a la lista, luego de que una ex empleada de un casino expusiera en redes sociales como es atenderlos.

JLo y Affleck han estado en el ojo público, luego de que anunciaran su romance en 2021 y este 2022 llegaran finalmente al altar.

Jennifer Lopez y Ben Affleck son tildados de tacaños

Una joven compartió en TikTok lo que ha presenciado de la pareja en sus visitas a los casinos, asegurando que el protagonista de Batman cuenta con una de las peores reputaciones en estos lugares.

“Ben Affleck tiene una de las peores reputaciones en la industria de los casinos (…) Es tacaño como la mierda, es grosero con otros jugadores. Es un pedazo de mierda. Y esto es en todo el país… En todos los casinos. En Harrah’s, en Atlantic City, en Commerce Casino, en California (…) Este hijo de p**a es tan tacaño”, dijo.

A pesar de la gran fortuna que manejan ambos, al parecer no suele dejar propinas a los trabajadores,

“Tienen dinero para perder pero no para dar propinas”, agregó.

Asimismo, aseguró que al igual que Affleck, su esposa es igual de “tacaña” y que incluso es ella quien le prohíbe dar propinas.

“¡JLo es jodidamente tacaña! Ella le dice que no dé propina… ¡Él ya no da propina, bebé! ¡No necesitas decirle nada! ¡Él no lo está haciendo!”, concluyó la tiktoker.

Las palabras de la mujer identificada como @jnguyenerz fue respaldada por sus ex compañeros de trabajo. Sin embargo, el audiovisual fue borrado de su cuenta en la red social.