La hija de John Travolta tiene 22 años y es idéntica a él: fotos que muestran su parecido

Con más de cuatro décadas de exitosa trayectoria artística en Hollywood, el famoso actor John Travolta ha interpretado toda clase de papeles, pero el rol que lo hace más feliz desempeñar en estos días es el de padre.

El protagonista de Vaselina encontró el amor de su vida en Kelly Preston en los años noventa y no tardaron en casarse. Durante el matrimonio, que se mantuvo hasta la muerte de la actriz, la pareja tuvo tres hijos.

Su única hija mujer fue la segunda de sus retoños en nacer. Lo hizo el 3 de abril del año 2000 y la bautizaron como Ella Bleu. No obstante, desde entonces, han pasado más de dos décadas en los que su pequeña creció.

Las fotos de la hija de John Travolta que prueban que es el clon del actor

Ahora, la hija de Travolta y Preston está convertida en una hermosa y talentosa jovencita de 22 años que no solo comparte un gran parecido físico con su papá, sino también su pasión por la música y la actuación.

Ella Bleu comenzó a cultivar su afición por las artes a temprana edad. “Desde que era muy pequeña, me ha encantado actuar, cantar, bailar y hacer espectáculos en casa para mi familia y amigos”, contó a People.

De acuerdo a lo compartido a la revista, su casa tiene un pequeño escenario en donde presentó con sus amigos toda clase de puestas en escenas con sus progenitores siempre en primera fila.

No obstante, el teatro en casa no es el único espacio en donde ha derrochado su talento natural. Cuando tenía 7 años, le dijo a su papá que quería estar en una película y este no tardó en ayudarla a cumplir este sueño.

Ella es actriz como sus progenitores

Tan solo una semana después de haber expresado ese anhelo, la pequeña aspirante a estrella tenía un papel principal en Papás a la fuerza, una película que sus padres encabezaron junto al difunto Robin Williams.

La comedia con la que hizo su debut fue todo un éxito cuando se estrenó en 2009, pero Ella dio muestras de una temprana madurez al expresar a sus papás que prefería tomarse un break y enfocarse en sus estudios.

Una década después, la joven dijo estar preparada para regresar al cine. De nueva cuenta, su papá la invitó a actuar en el filme en el que estaba trabajando entonces con Morgan Freeman: The Poison Rose (2019).

Durante el rodaje sorprendió a todos con sus dotes actorales. De hecho, según contó John en una entrevista, hasta se hizo con los aplausos de la producción tras grabar perfectamente una compleja escena.

En cada uno de sus primeros pasos en lo que considera el “negocio familiar”, Ella contó con la guía de sus padres. Especialmente, ha aseverado en varias oportunidades que su progenitor es su “mejor mentor”.

Por su parte, John reveló a Entertainment Tonight su muy paternal comportamiento durante la filmación de su segunda cinta juntos: “Soy ridículo. Estoy detrás de la cámara pronunciando cada palabra que dice, haciendo sus movimientos”.

“Mi esposa se pone histérica al ver que la miro, porque solo quiero que todo salga bien”, dijo. Sobre esto, Ella confesó en la misma charla que la ayudó mucho saber que su papá estaba allí.

“Él aparecía entre escenas y luego sabía que lo tenía detrás del monitor, solo observando, asegurándome de que estuviera bien”, expresó. “Tenerlo allí fue solo un regalo”, compartió a Extra TV.

Además de mentor, Travolta es también su mayor inspiración al igual que Preston. Según ha declarado, es la mayor admiradora de ambos. Sus películas favoritas del actor son París en la mira y Vaselina.

Sin embargo, Ella no solo ha actuado con su papá. La joven de 1,78 m terminó de grabar hacer unos meses su primera película como protagonista y su famoso progenitor no está involucrado en ninguna manera.

Se trata de Get Lost, una versión moderna del clásico Alicia en el país de las maravillas. En la cinta, Ella es Alicia, una mochilera que viaja a Budapest, ciudad que mágicamente se convierte en el País de las Maravillas.

También es una talentosa cantante

La hermana mayor de Ben no solo heredó el físico y talento actoral de su papá. También sacó sus dotes para la música. A lo largo de su vida, la novel artista ha cautivado con su hermosa y prodigiosa voz.

Además, desde pequeña, aprendió a tocar instrumentos como el piano y comenzó a escribir sus canciones. Empero, no se lanzó al mundo musical sino hasta este año con el lanzamiento de su primer sencillo: Dizzy.

“¡Tan feliz y emocionada de decir que mi primer sencillo, Dizzy, ya está disponible! Ha tardado mucho en llegar, pero sigo siendo esa chica rara de 14 años de corazón y me encanta”, anunció en Instagram.

La canción es tan solo una de las que compondrá su primer EP. La cantante tiene previsto el estreno de esta producción durante este año. Por supuesto, su papá no podría estar más contento.

“Estoy muy orgulloso de ti Ella, ¡es increíble! ¡Tu papá emocionado!”, exclamó. Travolta en los comentarios de una publicación en la mencionada red social. El actor además ha ayudado a su hija con la promoción.

Ella y John Travolta tienen la mejor relación de padre e hija

Si no había quedado claro, Ella y John Travolta son superunidos. Tal como se ha mencionado, padre e hija tienen una relación muy estrecha desde siempre y nunca dejan de apoyarse.

En abril pasado, cuando su hija dio su vigésimo segunda vuelta al sol, ambos celebraron con una fiesta de té en Londres, en donde John estaba grabando un corto. Luego, el actor de 68 años le dedicó un post.

“¡Feliz cumpleaños, mi querida Ella! Te quiero mucho”, escribió en una entrada en Instagram. “Estamos aquí en Inglaterra tomando el té de la tarde para celebrar…”.

Por otro lado, hace algunos años en una entrevista a People, la estrella de Fiebre de sábado por la noche manifestó estar demasiado orgulloso de ver la persona en la que se ha convertido su adorada hija.

“Ella es su propia persona. Es amable, generosa, serena, agraciada y hermosa. No sé cómo llegó a ser, y no me atribuyo ningún mérito más que simplemente adorarla”, dijo. “Y tal vez esa sea una contribución válida”.

Por otro lado, el pasado Día del Padre, Ella mostró su amor por su papá escribiéndole unas emotivas palabras en Instagram. “Feliz día del padre, al hombre más inteligente, amable y generoso que conozco”.

“Solo por ser tú mismo, me has enseñado las lecciones más importantes de la vida. Gracias por todo lo que haces y por ser mi amigo. Te amo, papi”, expuso.

Los Travolta han sufrido mucho, pero juntos han salido adelante

Cabe destacar que la familia Travolta ha atravesado por golpes muy duros. El primero fue cuando Jett, el hijo mayor de John y Kelly, falleció a los 16 años de edad durante un viaje a finales de 2009.

En aquella época, Ella Bleu tenía 9 , pero como ha comentado el histrión en varias oportunidades, estas heridas jamás cicatrizan ni para padres ni para hermanos. A pesar de esto, salieron adelante más unidos.

Desgraciadamente, la vida los volvió a golpear cuando Preston fue diagnosticada con cáncer de mama en 2018. Durante un par de años, la artista se sometió al tratamiento, pero murió en julio de 2020 a los 57 años.

La única hija de la pareja entonces tenía 20 y ya había despedido a su hermano mayor y a su madre. De donde no tenía, sacó fuerzas para rendir tributo a quien era su mejor amiga al igual que su papá.

“Nunca he conocido nadie tan valiente, fuerte, hermosa y cariñosa como tú. Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado contigo, estará de acuerdo en que tenías una luz propia…”, expresó.

Al presente, la familia Travolta la conforman tres integrantes: John, Ella Bleu y el pequeño Benjamin, el hijo menor de los actores, quien llegó al mundo en el año 2010.

Apoyándose entre ellos, el clan ha logrado levantarse y reponerse a las adversidades. Por supuesto, el cumplimiento de los sueños de Ella y el gran amor que se tienen ha ayudado a todos a recobrar la sonrisa.